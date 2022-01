Ayer Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) recomendó aprobar la solicitud de Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (Asue) para el medicamento de síntesis química llamado molnupiravir, desarrollado por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme.



De acuerdo con Carmela Oranges, directora médica de MSD Colombia, el medicamento está indicado para "pacientes adultos, mayores de 18 años, con covid positivo, que no estén vacunados y que tengan riesgo de complicaciones o muerte, como son pacientes con obesidad, enfermedad cardiovascular, cáncer, entre otras patologías especificadas en la indicación que se aprobó hoy".



La razón por la que la píldora de Merck no puede suministrarse a personas vacunadas en Colombia, son los pocos datos de estudios que pueden corroborar el beneficio del medicamento en este segmento de la población. Esto es así porque para realizar los estudios sobre el fármaco no participaron sujetos previamente inmunizados.



Al respecto, Orange manifestó que "se respetan las decisiones de las autoridades regulatorias. Las autoridades regulatorias de cada país son las que deciden en qué términos se administra el medicamento o se aprueba el uso del medicamento; por lo tanto, en el caso de Colombia, somos respetuosos con la decisión del Invima de aplicarlo solo en personas no vacunadas.



En los estudios fase III que se publicaron el año pasado, el diseño del estudio se realizó en personas no vacunadas porque se quería evitar un sesgo en los resultados.



Si tienes una persona que está vacunada o le dio covid-19, va a tener un indicador positivo y, por lo tanto, no se podría definir si el medicamento es beneficioso o no. Por esta razón, se hizo el estudio en población no vacunada. No hay ningún estudio en pacientes vacunados en donde se pueda dar una respuesta de cuánto sería la protección que se agregaría a las personas vacunadas", mencionó.



Molnupiravir (MK-4482) es un análogo de nucleósido en investigación administrado por vía oral que inhibe la replicación del SARS-CoV-2, el agente causante de covid-19.



El método para tomar la pastilla es parecido a tomar Tamiflu, para el resfriado común o un antibiótico para una infección del tracto urinario. De acuerdo con el Invima, en Colombia, la dosis recomendada para pacientes adultos es de 800 mg (cuatro cápsulas de 200 mg) cada 12 horas durante 5 días, con o sin alimentos.



Este nuevo medicamento se aprueba en Colombia para el tratamiento contra covid-19, y solo se suministrará bajo fórmula médica.



La 'píldora naranja para covid-19' de MSD se desarrolló inicialmente como un inhibidor de la influenza y el virus sincitial respiratorio (otras dos importantes infecciones respiratorias agudas) por un equipo de la Universidad Emory en Atlanta, Georgia.

