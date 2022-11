El presidente Gustavo Petro lanza hoy en Aracataca, Magdalena, el modelo con el que pretende tapar las grietas que en términos de salud pública presenta el sistema de salud colombiano, que luego de 30 años ha inclinado su balanza hacia un enfoque, de acuerdo con el salubrista Pedro León Cifuentes, curativo y especializado que “se ha tornado ineficiente y costoso”.

Según un borrador de documento del Ministerio de Salud y Protección Social, este modelo armoniza con la transformación del sistema que desde la campaña propuso el nuevo gobierno y que forma parte de las políticas orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud en el marco de la jurisprudencia, el bloque de constitucionalidad y la Ley Estatutaria 1751 de 2015.



En el desarrollo de la propuesta, el documento deja entrever algunos indicadores centinelas de salud que a nivel nacional se muestran deficitarios y cuya compensación se convierte en un objetivo del nuevo plan.



Es el caso de la Razón de Mortalidad Materna, que en el mejor año de las últimas décadas (2018) llegó a 45, 9 x 100.000 nacidos vivos, lo que significa 14 puntos por encima de la meta de 32 establecida para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para 2030. Esto ubica al país en los últimos lugares dentro de la Ocde y de América Latina, sin dejar de lado que esta razón se empeoró por cuenta de la pandemia de covid-19.



En el mismo sentido, el Minsalud referencia la mortalidad infantil y perinatal, la cual es “cuatro veces mayor en el quintil más pobre que en el quintil más rico y casi cinco veces mayor cuando las madres tienen un escaso nivel de escolaridad que cuando tienen un nivel de educación superior”.



También hace referencia a la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, que en un 70 por ciento se concentra en la población que, en su mayoría, no tiene acceso al agua potable; la mortalidad por cáncer de mama, que sigue siendo muy elevada al compararse con otros países, y la mortalidad prematura, que ubica al país en el sexto lugar de los de mayor tasa en la región.

Baja oferta de servicios

La estrategia también toma como base la carencia de salud en zonas rurales y deja entrever que del total de municipios y áreas no municipalizadas, 630 no cuentan con sedes de instituciones prestadoras de servicios de salud, evidenciándose una concentración urbana de todos los servicios sanitarios, además de bajas coberturas de “servicios trazadores para la atención primaria resolutiva”.



A lo anterior se sumas la crisis de los hospitales públicos y privados y una insuficiencia e iniquidad en la distribución del personal de salud y los elevados riesgos de corrupción e insostenibilidad del sistema.

Primera etapa

Lo que lanzará hoy el presidente Petro es en realidad la primera etapa, en la que se busca promover el cuidado, la participación solidaria, la identificación de riesgos para la salud y consolidar un sistema único de información que permita la aplicación de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), con un alcance universal a través de estructuras territoriales con alto nivel de participación y en el que se intervengan de manera definitiva los determinantes sociales (desnutrición, agua potable, saneamiento básico y ambiental, salud mental, etc)., respetando la interculturalidad y la diversidad sexual.

Los Emit



A través de los Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales (Emit) que se crearán en este modelo de salud, se pretende ampliar la base de oferta de servicios para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en todo el territorio nacional, en una estrategia que pretende llegar a toda la población independientemente de su afiliación al sistema de salud, incluso si no tiene esta condición, “y por lo tanto no dependerá de su capacidad de pago”.



Esta estructura estará soportada sobre un diseño técnico con un sistema de monitoreo y evaluación, con un carácter permanente para que no dependa de contratos ni se confundan con brigadas esporádicas de salud, “sino que actúen como todos los días del año”.



Los Emit estarán vinculados con el territorio, “entendido como el espacio físico social donde transcurre la vida de las personas y familias”, y que tiene varios niveles, como el departamental, municipal y sub-regional. Esto, de acuerdo con la propuesta, permite configurar los llamados “territorios de salud”, los cuales son espacios que comparten dinámicas geográficas, poblacionales, socioambientales y culturales que inciden en las condiciones de salud de los habitantes que los ocupan. Dichos territorios estarán conformados por “microterritorios” dependiendo del nivel dispersión geográfica y densidad poblacional, en los cuales actuarán de manera permanente, sistemática e integrada los Emit.

Conformación

Los Emit podrán ser territoriales y ejecutarán acciones de promoción de la salud y de gestión de riesgo. Estarán conformados por un médico general, un profesional de enfermería, un profesional en psicología y de cinco a diez auxiliares de enfermería. Estos agentes sanitarios tendrán a cargo un rango de familias variable que en promedio puede ser de 400 a 500.



Estarán vinculados a centros de atención primaria en salud o a puestos y centros de atención de cada hospital público. También se conformarán equipos complementarios con profesionales y técnicos de la salud, al igual que equipos de especialistas, que funcionarán de acuerdo con una dinámica descrita.



Financiamiento

La financiación de este plan en su primera etapa estará a cargo del Sistema General de Participación (SGP) en el componente de prevención y, cuando existan necesidades de atención, se harán a cargo de los planes de beneficio. A la par de lo anterior se buscará la modernización y adecuación de los hospitales públicos como base de las redes integrales e integradas de salud, como lo establece la Ley 1751 de 2015, en una estrategia que pretende subsidiar la oferta para garantizar la sostenibilidad de la red pública.



Lo anterior incluye ajustar los procesos de habilitación de servicios de salud vigentes y garantizar “la dignificación de los trabajadores de la salud”. El proyecto también contempla avanzar hacia una soberanía sanitaria a través del fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional, generar mecanismos de compra centralizadas, redes de distribución, acuerdos de transferencia tecnológica e incluso ajustes de la regulación de propiedad intelectual en materia de medicamentos “para facilitar el acceso a la población”.



Por último se avanzará hacia la construcción de un sistema único de información en salud, en favorecer la gobernanza a nivel territorial, fortalecer los sistemas de inspección, vigilancia y control y se propiciará una amplia participación y movilización social en todos los ámbitos sanitarios de la propuesta con el objetivo de impulsar una cultura de la salud. Como reza el documento, es un modelo preventivo y predictivo en salud “para una Colombia potencia mundial de la vida

