El cáncer es una enfermedad compleja que plantea muchas interrogantes: ¿Tiene cura? ¿Existen poblaciones que tienen más posibilidades de desarrollarlo? ¿Es hereditario? ¿Los tratamientos homeopáticos funcionan para combatirlo? ¿Las biopsias pueden regar los tumores por todo el cuerpo?

Un artículo de EL TIEMPO, publicado en 2017, abordó estas y muchas más cuestiones con la ayuda de Leonor Arambula, médica oncóloga de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, y el Instituto Nacional de Cáncer de EE. UU. A continuación, se presentan algunas claves importantes sobre la enfermedad.

Mitos y verdades sobre el cáncer

El cáncer se puede curar en sus etapas iniciales, según fuentes consultadas por este medio. Sin embargo, cuando la enfermedad ha progresado y se ha vuelto metastásica, es decir, cuando se ha diseminado a otras partes del cuerpo, el tratamiento se vuelve más complejo.



La Sociedad Estadounidense del Cáncer explica: "Que el cáncer de una persona pueda ser curable o no, dependerá del tipo y etapa del cáncer, así como del tipo de tratamiento que corresponda aplicarse, entre otros factores. Algunos casos son más propenso a ser curables que otros".



Con respecto al impacto de la actitud negativa y la depresión en el cáncer, si bien no se puede afirmar que estas condiciones empeoren directamente la enfermedad, se ha demostrado que pueden disminuir la calidad de vida y dificultar su tratamiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, es "una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se diseminan a los tejidos que las rodean". Foto: iStock

En cuanto a las preocupaciones sobre las radiaciones de los dispositivos electrónicos, se distingue entre las ionizantes y no ionizantes. Las primeras, presentes en lugares cercanos a líneas eléctricas de alta tensión, tienen el potencial de dañar el ADN y producir cambios permanentes. Por otro lado, las radiaciones no ionizantes, como las emitidas por los aparatos electrónicos, no tienen la capacidad de romper enlaces químicos ni producir efectos perjudiciales.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, que realizó un estudio con más de 100.000 personas que contrajeron cáncer entre 1999 y el 2013, los hombres de raza negra tienen más probabilidades de adquirir y morir por cáncer en comparación con otros grupos étnicos. Del mismo modo, las mujeres negras también tienen un mayor riesgo en comparación con otras poblaciones.



En cuanto a la herencia del cáncer, se destaca que solo alrededor del 5 al 10 por ciento de los casos están relacionados con cambios genéticos heredados de los padres. La exposición a sustancias que afectan el ADN, como el tabaco, el alcohol y las radiaciones, también puede contribuir al desarrollo de la enfermedad.

En relación con los tratamientos homeopáticos, la Organización Mundial de la Salud ha afirmado en repetidas ocasiones que estos no constituyen un tratamiento eficaz contra el cáncer. Aunque algunos sostienen que pueden funcionar como complementos en terapias paliativas, los resultados de los estudios han demostrado que su eficacia no supera el efecto placebo.



El consumo de azúcar no se ha comprobado que cause o empeore el cáncer. Pese a que las células cancerosas pueden consumir más glucosa que las células normales, no se ha establecido una relación directa entre el consumo de este producto y el desarrollo o la progresión de la enfermedad.

La idea de que las biopsias pueden esparcir el cáncer por todo el cuerpo ha sido prácticamente descartada por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, debido a los rigurosos protocolos y estándares que se siguen en los procedimientos de biopsia, y al hecho de que las células desprendidas se mueren si no existen factores de crecimiento.

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en artículos de archivo de EL TIEMPO, y contó con la revisión de la periodista y un editor.