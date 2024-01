Mitos y realidades sobre las dietas que prometen ayudar a bajar de peso

Controlar y conseguir el peso deseado es para muchos un deseo y un gran reto. Se sabe que parte de este cambio depende de distintos factores que requieren trabajo, disciplina y dedicación.



Una actividad física regular y una alimentación balanceada que ayude al gasto calórico son las variables más importantes al momento para contribuir a la reducción de masa corporal.

"Las investigaciones sugieren que la manera más segura de perder peso y no volver a aumentarlo es siguiendo una dieta saludable con menos calorías de lo que antes consumía y haciendo ejercicio todos los días", explica el 'NIH: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases', en su portal.



No obstante, hay quienes acuden a dietas y planes que prometen una disminución del peso, y que por moda en la cultura popular se creen efectivas sin antes acudir a un experto que les brinde la asesoría y tratamiento adecuado con su organismo.



Varios de estos supuestos regímenes no cumplen con el objetivo de bajar de peso y si podrían llegar a presentar afecciones en su salud. Cuando se trata de la pérdida de peso, muchas creencias populares son mitos y otras solo son parcialmente ciertas.

Tenga cuidado con las dietas que le presentan resultados en pocos días. Foto: iStock

De acuerdo con 'MedlinePlus', una de esas suposiciones que se tienen al momento de empezar una dieta es consumir productos que en su etiqueta digan "sin grasa", aunque se piense que esto puede ayudar al control del peso, estos pueden traer otros componentes como azúcares añadidos, almidones o sal para compensar la reducción en grasa.



Al final el aumento de dichos ingredientes puede ser igual o peor que la versión regular ya que pueden tener hasta un porcentaje de calorías mayor. Por ello, es necesario siempre leer la tabla nutricional para garantizar la calidad los ingredientes.



Otra creencia es asegurar que el ayuno contribuye al aumento de peso, ya que se considera que consumir un desayuno saludable puede ayudarle a manejar el hambre más adelante en el día y ayudarle a decir "no gracias" a los refrigerios poco nutritivos. Sin embargo, ningún estudio científico ha mostrado que omitir el alimento matutino lleve directamente al incremento del mismo.



"Si no tiene hambre al despertar, hágale caso a su cuerpo. Cuando se sienta listo para comer, consuma una opción saludable como avena con moras frescas", señala la entidad.

De igual manera, si es viceversa: "para perder kilos es preciso pasar hambre". Esto jamás será necesario, la alimentación debe estar condicionada por alimentos que aporten tanto nutrientes como gasto calórico, sin la necesidad de privarse de alguna comida.



Si escucha que privarse del desayuno o alguna otra comida le ayuda a bajar más rápido, esto no es la solución efectiva, puesto que "ayunar no es saludable si usted pasa hambre todo el día y luego culmina con una comida enorme que reemplaza todas las calorías que no comió antes".



Según el portal de la 'Dirección de Promoción y Protección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Gobierno de Córdoba, en Argentina, lo ideal es examinar que alimentos componen su nutrición diaria y con base en ello armar una dieta saludable, según recomendaciones médicas sin omitir tiempos de comida.



En ese sentido, lo más recomendable es acudir con un especialista que le pueda otorgar las herramientas y el conocimiento necesario sobre una nutrición balanceada y el deporte a realizar para contribuir a su objetivo.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

