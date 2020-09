Los mitos que se han desvirtuado sobre el covid-19 desde su aparición

Aunque aún hay incógnitas en temas como la inmunidad que puede generar, la potencialidad de transmisión de los niños y la real capacidad de reinfección, aquí, algunos mitos que se han esclarecido hasta ahora sobre el nuevo coronavirus.



Para empezar hay que decir que el calor no acaba con el virus, como se pensó en un momento, al punto de creer que con la llegada del verano se extinguía su transmisión.



Lo que se ha comprobado es que con la temperatura del cuerpo (36,5 y 37 grados), el virus se adapta perfectamente, independientemente de la temperatura exterior o las condiciones meteorológicas. Si bien el frío favorece la transmisión, esto está más condicionado por el mantenimiento de espacios cerrados y la disminución de la ventilación.



También se pensó que el virus podía transmitirse a través de objetos como monedas y billetes, lo que generó una explosión de medidas para desinfectar al máximo estos elementos. No obstante, la ciencia pudo probar que la posibilidad de contagiarse con estos contactos es muy baja e incluso se demostró que el tiempo de permanencia del Sars-CoV-2 sobre algunas superficies no pasaba de algunas horas y que la limpieza normal elimina el virus de manera inmediata.



Otro mito desvirtuado son los beneficios de las aspersiones con desinfectantes, alcohol u otras sustancias para eliminar los virus. En realidad, se ha encontrado que estos son inútiles contra el riesgo de infección.



También se ha investigado sobre el riesgo que implican las mascotas, y hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que puedan transmitirlo.



En un comienzo también se creyó que las gárgaras con soluciones salinas o enjuagues bucales podían proteger contra la infección, soportado en que se trataba de un virus respiratorio. Pero después de varias investigaciones se comprobó que si bien hay una evidencia limitada de que esto sirve para algunos resfriados, no tiene ningún tipo de soporte frente al nuevo coronavirus.



Cuando la pandemia comenzó también se pensó que por ser más letal en personas mayores, los jóvenes y los niños no se afectaban. Pero rápidamente se demostró que la susceptibilidad frente a esta amenaza es general, a tal punto que no existe ningún grupo etario ni raza que sea inmune.

En enero cursó la idea de que algunas vacunas contra virus respiratorios podían proteger contra el Sars-CoV-2, lo que ha sido desvirtuado por estudios que encontraron que los biológicos contra la influenza y bacterias no presentaron protección cruzada favorable.



También se ha descartado la transmisión del virus a través de picaduras de moscos y el contacto sexual; y se estudia el contagio vía placenta, lo que condiciona esta nueva enfermedad como una entidad de infección principalmente respiratoria.



