Mitos sanitarios: ¿qué estamos haciendo mal?

Los hábitos y las costumbres pasan de generación¦ en generación sin plantearnos si son correctos o no. Pero estos mitos sanitarios sin respaldo científico pueden convertirse en un peligro para nuestra salud.

Esther Samper, máster en Biotecnología Biomédica por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular por la Medizinische Hochschule, de Hannover, es la autora de 'Si escuece, cura'. En este libro reúne 50 malas prácticas sanitarias muy comunes para desmitificarlas y explicar correctamente el proceso que se debe seguir en cada caso. Un resumen de algunas de esas prácticas que estudios y médicos califican como ‘un error’.

Primeros auxilios

Tratar las quemaduras siempre ha sido un terreno muy ‘habitado’ –y en todas las culturas– por los remedios caseros. La vaselina, las claras de huevo, la crema dental o la mantequilla forman parte de estos remedios. Lo cierto es que la mantequilla y la clara de huevo lo que hacen es favorecer la infección, mientras que la crema dental puede irritar el tejido dañado. Lo más recomendado en caso de sufrir una quemadura es introducirla en un recipiente con agua fría abundante y jabón suave o acudir al médico si es un caso grave.



Uno de los grandes mitos sanitarios tiene que ver con los ataques epilépticos y el miedo a tragarse la lengua. Sin embargo, nunca se debe poner nada en la boca o intentar sacarle la lengua a una persona que está sufriendo una convulsión por tres motivos: el objeto podría moverse y asfixiarlo, podría lesionarse la mandíbula o los dientes y usted podría salir lesionado si la persona lo muerde en el proceso. Lo mejor ante una situación así es colocar a la persona de lado para favorecer que la saliva salga y que la lengua se mueva por su propio peso.

Hollywood es una cosa, la realidad otra

Hollywood nos ha enseñado que hay que hacer un torniquete en caso de hemorragias. Lo que no nos cuentan las películas es que solo deben realizarse en casos muy concretos, ya que hay muchos peligros asociados a cortar la circulación de una extremidad. Solo un torniquete hecho en el momento oportuno, de manera correcta y por profesionales cualificados puede salvar vidas. El grado de presión, la extremidad en la que se realice y la superficie total sobre la que se aplica la presión son los tres elementos claves al hacer uno.



También se escucha decir que ‘hay que inducir el vómito en caso de intoxicación’. La mayor parte de las intoxicaciones son accidentales por la ingesta de medicamentos, productos de limpieza o plaguicidas, entre otros elementos. Lo cierto es que no es aconsejable inducir el vómito, pues puede producir daños a su paso por el esófago (si el tóxico es corrosivo) y existe riesgo de asfixia. Tampoco hay que darle de comer, beber o administrarle ninguna sustancia a la víctima. Lo correcto en este caso es acudir a urgencias rápidamente.



El anisakis es un nemátodo (gusano redondo) que se dio a conocer en gran parte de mundo entre 1991 y 1995 por los múltiples casos de intoxicación que se produjeron. Cualquier tipo de pescado marino de consumo humano puede contenerlo. Una creencia muy extendida es que el vinagre mata este gusano, lo cual no es cierto. La ingesta de anisakis puede provocar una infección del aparato digestivo (anasikiasis) o producir enfermedades a través de reacciones alérgicas. Lo ideal para luchar contra él es congelar el pescado a -20 °C o durante por lo menos cinco días y darle una cocción hasta el centro del pescado a 60 °C mínimo durante 10 minutos.

Sobre el famoso guayabo

Existen muchos mitos sobre cómo prevenir o curar la resaca. Algunos de los remedios que se proponen son las espinacas, jengibre o algunas vitaminas. La realidad es que no se puede curar la resaca, pero sí aliviar algunos síntomas, hasta cierto punto. La deshidratación que se produce por la ingesta excesiva de alcohol es clave, pero si durante o después del consumo de alcohol se bebe mucha agua, el malestar posterior será menor. También es aconsejable comer y beber ligero antes de acostarse y al levantarse, y nunca realizar comidas con mucha grasa o copiosas.

Algunos piensan que tomar bebidas isotónicas o cualquier bebida rica en electrolitos puede ayudar durante una gastroenteritis. Esto es completamente erróneo FACEBOOK

TWITTER

Algunos piensan que tomar bebidas isotónicas o cualquier bebida rica en electrolitos puede ayudar durante una gastroenteritis. Esto es completamente erróneo. Una de las posibles consecuencias es la deshidratación producida por los reiterados vómitos y diarreas. Sin embargo, este tipo de bebidas no son recomendables porque contienen mucho azúcar, que puede agravar la diarrea, y los electrolitos que aportan no coinciden con los que tenemos que reponer tras los vómitos. Lo ideal para hidratarse es el suero oral que se consigue fácilmente en las droguerías.

Farmacias y resfriados

En épocas de frío y resfriados es muy común acudir a las farmacias a comprar mucolíticos (facilitan la salida del moco) con la esperanza de mejorar nuestro estado de salud. En realidad, estos medicamentos no han demostrado ninguna eficacia en resfriados o gripes en los estudios que se han realizado. De hecho, son muchos los efectos adversos que presentan (vómitos, diarreas o náuseas).



Ligado al mito anterior, y en temporada de catarros, son muchos los que defienden el uso de ungüentos mentolados como descongestionante nasal. En los ensayos clínicos no se ha demostrado su eficacia, más bien al contrario. En el mejor de los casos produce la sensación de aliviar la congestión por el frescor de las moléculas del mentol que contiene. Si durante el resfriado hay mocos, lo mejor son los lavados nasales con soluciones salinas.



Las comilonas, beber de manera excesiva o el consumo abundante de ciertos alimentos favorecen los problemas de ardor, muy frecuentes entre la población. Es tradición tomar bicarbonato sódico en estos casos. Y aunque dentro de unos límites puede ser útil, hoy su uso está desaconsejado. Produce efecto rebote y puede provocar (si se toma en abundancia) una alcalosis metabólica. En caso de ardor de estómago se recomienda el uso de fármacos seguros como Almax.

Oídos y picaduras

La cera de los oídos es un mecanismo natural de protección para evitar la entrada de objetos y sustancias extrañas. Por tanto, ¿es imprescindible limpiarse los oídos para que salga la cera? La respuesta es negativa. Nuestros oídos están preparados para expulsarla por sí mismos. Los bastoncitos plásticos con algodón o copitos, al contrario de lo que se piensa, favorecen la formación de tapones. Además, pueden provocar heridas, otitis, rotura de tímpano o pérdida de audición. Su uso, por tanto, es innecesario.



La prevención de las picaduras de mosquitos es un terreno donde aquellos que solo quieren enriquecerse han visto un buen negocio. El uso de ‘repelentes’ electrónicos igual que ingerir B1 o ajos son mitos sin ningún rigor científico. Otras costumbres incluyen los aceites esenciales (de plantas o comerciales) que no tienen una eficacia demostrada o las pulseras ‘repelentes’ que protegen una media de 0,3 minutos como máximo. Lo más eficaz para luchar contra los mosquitos es actuar sobre las fuentes de agua, las mosquiteras, insecticidas y los repelentes cutáneos (DEE y picardina).



Noemí Rojín

Agencia Efe

Madrid

