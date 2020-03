Mitad de las muertes por covid-19, sin nexo epidemiológico claro

Aunque las cifras aún son muy escasas para sacar conclusiones, el número de casos positivos, los fallecidos y la cantidad de hospitalizados, además de los grupos de edad más afectados, permiten determinar algunas tendencias que pueden ser útiles a la hora de tomar determinaciones.



Para empezar, hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud (INS) registraba 798 casos confirmados del nuevo coronavirus, de los cuales el 50 por ciento son importados (identificados en personas que vinieron del exterior), 34 por ciento relacionados (personas que tuvieron contacto con un caso confirmado de covid-19) y 14,4 % (115) no tiene aún clara una relación con una cadena de transmisión.

Este último número toma relevancia porque, en palabras de la médica salubrista Elizabeth Beltrán, al estar por encima del 10 por ciento es una señal inquietante de que el virus circula libremente entre la comunidad.



Aunque el INS hace un exhaustivo trabajo de campo para determinar con exactitud el origen de la infección en dichas personas, lo cierto es que hasta tanto no se demuestre lo contrario estos casos simplemente no tienen un nexo epidemiológico claro.



Con los datos oficiales también se puede determinar que la mitad de las muertes registradas hasta la fecha –siete de 14– están en este grupo de indeterminados o como los llama el INS, en estudio. Esto sin dejar de lado que algunos de ellos fueron diagnosticados después de fallecer, un hecho que sin duda, tal como explica Beltrán, no se puede dejar pasar por alto.



Como también llama la atención de los expertos el hecho de que cerca de la tercera parte de los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos también corresponda a personas de las cuales no se tiene claro cómo adquirieron el virus.



Vale decir también, en este sentido, que el número de hospitalizados son 82, de los cuales la mitad presentan síntomas que requieren manejo asistencial, pero no caen dentro de los diagnósticos críticos o graves. Por otro lado, ese total se torna significativo porque equivale a poco más del 10 por ciento de todos los casos confirmados, algo que se aparta, hasta ahora, de la tendencia mundial y de las previsiones propuestas para el mismo INS para el país, que proyectan que un 20 por ciento de los infectados requerirá manejo hospitalario.

Por grupos de edades

Al analizar el total de infectados, la balanza se inclina un poco hacia los hombres (51,7 %) y con respecto a edades, la distribución de afectados en general demuestra que el virus no discrimina de manera específica a nadie.



Si bien hay afectados en todos los segmentos etarios, es llamativo que la mayoría están concentrados en personas menores de 50 años y casi la mitad de ellos (48 %) corresponde a pacientes menores de 40.



Esto demuestra, según el infectólogo Carlos Álvarez, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, que todas las personas son susceptibles de ser afectadas por el virus.



De hecho, al revisar las muertes en el país y compararlas con los promedios mundiales, en los que la mayoría de víctimas se encuentran por encima de los 80 años, en Colombia se aprecia distribución más dispersa que empieza en adultos jóvenes (dos personas entre los 30 y los 40 años) y se proyectan hasta edades avanzadas.



Al detenerse en la distribución geográfica, 20 de 32 departamentos han reportado la presencia del virus, siendo Bogotá la ciudad con más casos (350), mientras que en Casanare y Sucre solamente se cuenta uno solo.



Y aunque la preocupación de las autoridades se centraba en la situación de las fronteras terrestres, lo cierto es que Norte de Santander apenas ha contabilizado 16 casos; Nariño, dos, y en los bordes limítrofes con Brasil no se han reportado positivos.

Vale anotar también que la mayoría –90 por ciento– de los casos confirmados están en casa y bajo vigilancia y que, a pesar de que la pandemia llegó a Colombia el 6 de marzo oficialmente, se registran 15 recuperados.



Coronavirus no se transmite al respirar aire de la calle

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con base en un estudio publicado el fin de semana en el que se revisaron las formas de transmisión del nuevo coronavirus, advirtió que este solo se transmite por el contacto directo con las gotas de las secreciones y los fluidos respiratorios que una persona contagiada proyecta al estornudar, al toser o al llevarlo al tracto respiratorio con la mano, después de tocar superficies en las que esté presente.



Por eso no hay ninguna evidencia de que el virus pueda transmitirse en el aire que se respira y menos que esté disuelto en la calle.



“La transmisión por goticas ocurre cuando una persona está en estrecho contacto, a menos de un metro, de otra y tiene síntomas como tos o estornudos y entra en riesgo al poner sus propias mucosas, boca, nariz u ojos, a estos fluidos, potencialmente infecciosos”, explica el informe dado a conocer por la OMS.



De igual forma, el estudio llama la atención en que una persona puede infectarse de manera insensible o por contacto directo con la persona afectada o con superficies o elementos que la misma haya utilizado.



La investigación también refiere que la permanencia en el aire de dichas partículas infectadas para el coronavirus se produce solo en circunstancias muy específicas, como es el caso de los espacios químicos, en donde los tratamientos o procedimientos médicos pueden generar un efecto aerosol, como en una intubación orotraqueal o en los mecanismos de respiración asistida.

