Un total de 97 servicios y tecnologías fueron excluidos de la financiación con los recursos de la salud, con el objetivo de optimizar el sistema. Así lo anunció el Ministerio de Salud y Protección Social mediante un comunicado, en el cual presenta un nuevo listado de servicios y tecnologías en salud que serán excluidos de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, el cual inicia a regir a partir del primero de enero de 2022.



“Se encuentras más de 30 procedimientos, cuya intención corresponde a embellecer, aumentar la atracción, alterar la apariencia física o cualquier otra característica, que pretende alcanzar un fin innecesario y desgastan la sostenibilidad del sistema de salud”, explicó la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego.



Es decir, argumentó la funcionaria, “el uso de la tecnología no es requerido, sin ella no está en riesgo la vida o la capacidad funcional de las personas”.



Entre las exclusiones se encuentran: rejuvenecimiento vaginal, engrosamiento del pene, dermoexfoliación con láser parcial o total, rinoplastia estética, resección de bolsas adiposas de bichat en cara, entre otras.



El documento también excluye procedimientos que, bajo diferentes técnicas, se realicen con fines estéticos como, por ejemplo, cliteroplastia, cirugía plástica de párpados, corrección de cejas, liposucción, mamoplastia y procedimientos estéticos de rostro.



Es de tener en cuenta que este proceso se da en cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud, luego de surtir las 4 fases del procedimiento técnicocientífico y participativo de exclusiones, adoptado mediante la resolución 330 de 2017 y modificado por las resoluciones 687 de 2018 y 956 de 2020.



Ahora en 2021, se expidió la Resolución 2273, luego de que se cumpliera el proceso con expertos médicos del país, los pacientes potencialmente afectados y la ciudadanía en general en diferentes ciudades del país, con lo que se determinó que ciertos medicamentos, insumos médicos, procedimientos, entre otros, no serán financiados con dineros públicos destinados a la salud.



Lea la totalidad de la resolución del Ministerio de Salud:

ELTIEMPO.COM