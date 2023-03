A través de un comunicado, el Ministerio de Salud anunció que se suspenderá la generación del certificado digital que garantiza la vacunación contra el covid-19. Se trata del carné con verificación QR y certificado homologado con la Unión Europea a través de la plataforma MIVACUNA.

De acuerdo con el Minsalud, luego de la celebración del 14.º Comité de Emergencia

del RSI para el covid-19, realizado el 27 de enero de 2023, el director General de la

OMS confirmó que el virus sigue constituyendo una emergencia de Salud Pública de importancia internacional.



Sin embargo, el subdirector de Enfermedades Transmisibles, William Alberto Robles Fonnegra informó a través de un comunicado que, entre las nuevas regulaciones hechas por el organismo internacional, se solicita a los países ajustar las medidas

relacionadas con los viajes internacionales, en función de las evaluaciones de los

riesgos nacionales.



La principal recomendación es la de no exigir prueba de vacunación contra el covid-19 como requisito previo para los viajes internacionales, por lo que se ha decidido suspender la generación del carné virtual.



Para el caso de viajeros a la Unión Europea (UE), se aclaró que no se deben imponer restricciones de viaje. No obstante, los países podrían reintroducir las necesidades de viaje si la situación epidemiológica empeora, o si aparece una nueva variante de preocupación.



Es importante considerar que el país continúa certificando la vacunación contra el covid-19 por medio del carné de vacunación, expedido por las Institución

Prestadora de Servicios de Salud (IPS), el cual tiene validez ante las autoridades

sanitarias y podrá ser presentado en caso de ser requerido.



De acuerdo con lo anterior, el Minisalud instó a la ciudanía a seguir los siguientes pasos:



1. Conservar en buen estado el carné de vacunación y presentarlo de ser requerido.



2. En caso de pérdida acudir a la IPS en la cual le prestan el servicio de vacunación para que con base en el registro en el Sistema de Información nominal PAIWEB se genere una copia del carné. También a través de los Canales de atención al ciudadano de las secretarias de Salud o del ministerio de Salud y Protección Social se puede solicitar la respectiva constancia, donde se detallan las vacunas aplicadas y las dosis recibidas en

el Sistema de Información nominal de vacunación PAIWEB.

