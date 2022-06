El director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, mencionó que "la vacunación no ha terminado, y existe una relajación del proceso con sólo 31 mil dosis aplicadas esta semana”, por lo que solicitó a la población y autoridades sanitarias fortalecer la inmunización puesto que se ha evidenciado este incremento de contagios.



Detalló en el avance del Plan Nacional de Vacunación, que en primera dosis y únicas dosis ya se registra un 83.2 %, lo que significa que 42.492.903 personas ya iniciaron sus esquemas, y de estas, 36.081.319 personas cuentas con segunda dosis (70.7 %).



En tal sentido, el funcionario resaltó que todos aquellos que aún no han iniciado o completado sus esquemas, están a tiempo de hacerlo, ya que hay que buscar la protección de toda la población en el territorio nacional.



Mientras tanto, indicó que la población con dosis de refuerzo ya es de 12.721.862, lo que representa el 35.6 %; y son 554.958 personas las que han recibido segunda dosis de refuerzo.



Respecto a este indicador, Bermont hizo especial énfasis al solicitar a toda la población que ya completó sus esquemas iniciales, a que acudan por su refuerzo si no lo han hecho. Así mismo, todos los mayores de 50 años debe aplicarse la cuarta dosis, toda vez que son los de mayor riesgo frente al covid-19.



“No hay excusas para no vacunarse, ya han llegado al país cerca de 100 millones de dosis y están por llegar nuevos biológicos, con lo que se mantiene un stock de vacunas en los territorios para todos los que quieran ir por su vacuna”, sostuvo.



En este punto, las autoridades manifiestan que continuar con la aplicación de dosis de refuerzo y segundas dosis es fundamental. Al respecto, se documentó que 12'719.794 personas se han aplicado dosis de refuerzo y tan solo 554.966 se han vacunado con segundos refuerzos (cuarta dosis).



En lo que corresponde a vacunación en niños, el director hizo énfasis para que los padres y madres acerquen a sus hijos a los puestos de vacunación en el país.



“En primeras dosis en niños vamos en el 65.3 % (4.651.895), pero la principal preocupación está en la segunda dosis, donde estamos en el 44.5 % (3.169.715)”. En gestantes por su parte, la vacunación es del 44.7% (222.525) “y la recomendación es que se sigan vacunando”.



Sobre la disminución en las tasas de vacunación, Bermont mencionó que es importante, que las medidas no relajen el ejercicio sino que favorezcan el mensaje de comunicación en riesgo, el autocuidado y la responsabilidad de las personas, “vamos en 12.7 millones de colombianos con el primer refuerzo y eso apenas representa el 35 % de la población objeto, ahí hay una brecha de riesgo”, reconoció, por lo cual envió un mensaje a todas las instituciones a no bajar la guardia y garantizar la protección de toda la población.

Cobertura territorial

En lo que corresponde a las coberturas de vacunación con más del 70 % y refuerzos del 40 %, el director destacó que ya son 509 municipios por encima de este indicador. “Llevamos el 49.2 % en el avance territorial, pero aún faltan 569 municipios.



Dentro de las entidades territoriales que ya han superado la medida de 70 % de cobertura y 40 % en primer refuerzo, figuran Bogotá, San Andrés y Providencia, Quindío, Barranquilla, Boyacá, Caldas, Tolima, Risaralda, Antioquia y Amazonas.



“Si bien estos territorios ya se pueden retirar el tapabocas, sus habitantes deben mantener la responsabilidad de la vacunación y el autocuidado en el caso de presentar síntomas respiratorios”, expuso el director.



Dentro de las ciudades capitales que ya completaron sus avances del 70 % en la cobertura y 40 % en las primeras dosis, se ubican Tunja, Armenia, Leticia, Pereira, Ibagué, Manizales, Bogotá, San Andrés, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Puerto Carreño, Popayán y Yopal.

Nueva normatividad

Bermont anunció que en respuesta a que en ocasiones las vacunas no llegan a los puntos de vacunación, sale la próxima semana un paquete de medidas que, por resoluciones y circulares, obligan a todos los territorios a garantizar la vacuna en los puntos de vacunación permanente.



“En ese sentido va a salir una circular donde se aclara todo el proceso de integración de la vacuna contra el covid-19 en la operación del PAI”, reveló el director, y añadió que este documento dará claridad para la disposición y oferta de la vacuna en todos los servicios de vacunación del programa permanente, de manera que cuando a una persona se le vaya a aplicar las vacunas en el marco del PAI, se oferte también la del covid-19.



También, se emitirá lineamiento en donde se define la estructura de la vacunación contra el covid-19 en el programa permanente. “Ahí, básicamente estamos equiparando la vacuna de covid-19 con los equipos existentes, van a tener la misma estructura que cualquier otra vacuna”, explicó el director.



Añadió que, con estas medidas, la entidad territorial debe tener en cuenta su población susceptible para primera, segunda y dosis de refuerzo. En otras condiciones, la programación de vacunas y jeringas se hará por asignación de oficio, lo que simplifica los traslados. Así mismo, se dará unificación de plantilla de reporte.



En tal sentido, los criterios para definir la Reserva estratégica son: porcentaje de población que se espera vacunar, población que aún no ha iniciado o completado el esquema, población objeto de refuerzo según los lineamientos; y capacidad de almacenamiento.

