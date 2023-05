El presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), Camilo Ernesto Pizarro, se pronunció hoy sobre lo dicho por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante la continuación del debate sobre la reforma de la salud que se llevó a cabo ayer en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Jaramillo aseguró que con la pandemia del covid-19 montaron "un negocio" en Colombia al triplicar las Unidades de Cuidado Intensivo para recibir pacientes con complicaciones.



"En nuestro departamento abrieron UCI como si abrieran cualquier tipo de droguería. Me gustaría que miráramos cuántos salieron vivos de esas unidades", sentenció.



Al respecto, Pizarro manifestó, a través de una carta, que la pandemia por la enfermedad covid-19 dejó al descubierto que no existe ningún sistema de

salud a nivel mundial preparado para atender una afluencia masiva de enfermos, generándose una demanda en el requerimiento de unidades de cuidado intensivo que sobradamente supero la oferta de camas de UCI.



"Cuando empezó la pandemia, Colombia contaba con 5.348 camas de UCI

habilitadas por la resolución 3100 de 2019 y con los picos de la pandemia y el plan de expansión generada llegamos a tener cerca de 13.000 camas de UCI, las cuales no se habilitaban según el decreto 538 del 2020 con el cual se suspendían los

requisitos de habilitación en su momento y estaban sujetas a las autorizaciones

conferidas por las entidades territoriales", explicó Pizarro.

De acuerdo con el presidente de la AMCI, dicho plan de expansión fue asumido en

buena parte por esfuerzos de IPS de alta complejidad como parte de una respuesta

adaptativa frente al panorama epidemiológico del momento.



"Decir hoy que se abrieron unidades de cuidado intensivo en Colombia como 'abrir droguerías' es una afirmación que deja un sentimiento de tristeza y

desconocimiento profundo en la labor realizada por todo el talento humano en

salud que batalló contra esta enfermedad, arriesgando su vida, y una afrenta a

tantos que fallecieron en esa heroica y desinteresada lucha", dijo.



Para Pizarro, las afirmaciones del Minsalud sobre que murieron más pacientes en las unidades de cuidado intensivo en las áreas de expansión creadas es como decir que haber abierto más camas de cuidado intensivo fue una decisión irresponsable que acarreó más muertes durante la pandemia.



"En estos momentos en que se habla de primera línea, quiero precisar que la

verdadera primera línea fuimos nosotros los intensivistas, los urgenciólogos que, cuando nadie salía a la calle, cuando nos subíamos a los ascensores y nuestros

propios vecinos se bajaban porque supuestamente veníamos infectados del virus,

traíamos a nuestras espaldas unas extensas jornadas de trabajo en las clínicas, en

ocasiones de más de 48 horas consecutivas", manifestó.

Cuando empezó la pandemia, Colombia contaba con 5.348 camas de UCI y con los picos de la pandemia y el plan

de expansión generada llegamos a tener cerca de 13.000 camas de UCI. Foto: Archivo EL TIEMPO

Finalmente, Pizarro asegura que las palabras emitidas ayer por Jaramillo "para nada contribuyen a construir caminos de conciliación, ni tampoco generan un ambiente propicio en el momento histórico en el que nos encontramos y donde es claro que la mencionada pandemia lo que sí realmente demostró fue como por encima de cualquier interés político, económico o social se logró un trabajo mancomunado entre estado y sociedades científicas con el único objetivo de salvaguardar el derecho fundamental a la salud".



Estas declaraciones también han sido rechazadas por otros actores del sistema de salud, como Julián Fernández, investigador del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, quien aseguró a través de sus redes sociales que "esta es una afirmación incorrecta y ofensiva con nuestros profesionales de la salud. Expansión de UCI fue fundamental para la respuesta en Colombia y el mundo. Si letalidad era alta era por las comorbilidades y la virulencia del Sars-CoV-2. Hubiera sido más alta sin ellas".

