La llamada ‘ley comida chatarra’ (Ley 2120 de 2021), que fue promulgada el 30 de julio de 2021 y fue sancionada el 5 de agosto, tiene como propósito principal el etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados que excedan sus contenidos de azúcares, sodio o grasas.



(Siga leyendo: Piden a Minsalud avanzar con sellos en alimentos ultraprocesados)



Al respecto, varias organizaciones civiles han denunciado en las últimas semanas que existe una estrategia de dilación en el proceso por presuntas interferencias de la industria de bebidas endulzadas y ultraprocesados.



(Además: Lo que debe saber sobre el etiquetado de advertencia octogonal en alimentos)

Sobre el tema, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró en diálogo con La W que "en este momento está vigente una resolución que protege a los colombianos frente al tema del etiquetado y es la Resolución 810 de 2021 (…) después, se expide la Ley 2120 de 2021 en la cual se nos pide un etiquetado frontal y establecer los límites de los alimentos que cubre este etiquetado bajo la mejor evidencia”.



(De su interés: ¿Realmente la avena funciona para bajar de peso?)



De esta forma, el jefe de cartera sostuvo que, se plantea realizar un análisis con una universidad o centro de investigación para expedir la resolución que regule la ley y cuente con el sustento técnico necesario para que no sea demandada ni se pierda la posibilidad de mantener el etiquetado.



Sobre este suceso, cabe recordar que en febrero de este año, varias personas recogieron firmas solicitando que se revoque la Resolución 810 de 2021, con el argumento de que los sellos que se van a poner al frente de los productos ultraprocesados son etiquetas circulares que, al parecer, no tienen respaldo científico.



El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) ha advertido que el Ministerio de Salud aún no ha contratado los estudios para implementar el etiquetado frontal de advertencia, los cuales deben basarse en la mayor evidencia científica disponible y estar libres de conflicto de intereses.



(Lea también: La cantidad de carbohidratos que puede comer sin engordar, según Harvard)



“En varios países de la región se han implementado sellos negros octogonales, los más efectivos de acuerdo con los estudios, en Colombia la industria y el gobierno quieren imponer un etiquetado confuso que será menos útil para la ciudadanía”, afirmó Yessika Hoyos, abogada del Cajar y vocera de la campaña “Dulce Veneno: el antídoto es la verdad” a principios de este año. El Cajar, además, exige transparencia y advierte sobre la interferencia de la industria en la implementación del etiquetado frontal.

Más noticias de Salud

-Alimentos que fueron vendidos inicialmente como medicamentos



-Los secretos de Oreo, la galleta más vendida del mundo