Todavía hay que esperar más evidencia de ómicron, dice Minsalud

Frente al pronunciamiento de la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Marta Lucía Ospina, sobre la posible circulación de la variante ómicron en Colombia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró a través de su cuenta de Twitter que todavía deben continuar las investigaciones sobre la variante para tener evidencia suficiente que respalde algunas hipótesis.



Esta variante fue identificada en Sudáfrica y ha generado tanta atención como la delta en su momento. Sin embargo, según un grupo de expertos de la OMS, aún no hay indicios de que genere más casos graves de covid-19 o con síntomas diferentes a los de cepas anteriores.



De Ómicron hay que esperar más evidencia pero, 1.Podría estar difundida en varias regiones 2.Parece ser más transmisible 3. Afecta más a no vacunados 4.Aún no hay evidencia de mayor severidad. Recomendación: vacunación heteróloga, tapabocas ventilación y aislamiento. @MinSaludCol — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) December 2, 2021

El Jefe de cartera señalo que la variante podría estar difundida en varias regiones y que parece ser más transmisible. También resaltó que afecta más a las personas no vacunadas, pero aun no hay evidencia de su severidad.



Ante la premisa de que la variante se propague más rápido, dado que tendría mayor capacidad para adherirse y entrar a las células humanas, podría ser probable que infecte mucho más rápido a las personas susceptibles, lo que podría disparar los contagios y proporcionalmente desenlaces graves.



Las investigaciones hasta el momento no han emitido conclusiones específicas al respecto, sin embargo, hasta ahora no se han observado variaciones en los síntomas que produce al compararlos con los que generan otras variantes, por lo que se presume que si bien podría afectar a más personas-por ahora- no hay certeza de que pueda ocasionar mayores muertes.



En este sentido también se ha verificado que como las demás formas del Sars-CoV 2, ómicron afecta más a adultos mayores, personas con comorbilidades, hombres e individuos con riesgos ya conocidos, pero hay que insistir esto hasta ahora se está investigando.



Teniendo esto en cuenta, el ministro también recomendó completar los esquemas de vacunación con una dosis heteróloga y seguir fomentando las medidas de bioseguridad conocidas hasta la fecha, como el uso de tapabocas, ventilación y aislamiento.

