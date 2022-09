La ministra de salud, Carolina Corcho, aseguró que están actuando a nivel técnico para aclarar las tergiversaciones que se han venido presentando en la opinión pública sobre el presupuesto del sector.



La ministra Corcho indicó que el país está en un déficit fiscal y el presupuesto que se ha propuesto no está todavía aprobado. Aclaró que en el Ministerio de Salud existe un déficit de 5 billones de pesos que dejó la administración anterior y que deben realizarse ajustes.



Asimismo, mencionó que el presupuesto proyectado para la salud es el más alto de toda la historia. “No es cierto que se haya disminuido el presupuesto para la salud. Es mentira”, agregó Corcho.

Y agregó: “No es cierto que estamos apretando a las EPS para acabarla”. Al respecto, señaló que el superintendente del expresidente Iván Duque (el Gobierno anterior) declaró la liquidación de 14 EPS.



El Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, aclara que el rol principal de las EPS, que es garantizar la atención en salud de los afiliados, no se está cumpliendo. “Aunque reciben recursos públicos para garantizar la protección para el que está sano y la atención para el que está enfermo”, mencionó.



Se han establecido unos requisitos para la permanencia de estas entidades. “Todas mis actuaciones han sido usando el arsenal normativo y todo en protección de derecho fundamental de la salud”, dijo.



Algunos de los factores que menciona el superintendente que han llevado a la liquidación de estas entidades son, en primer lugar, la insuficiencia de la red de prestación de servicios. En segunda instancia, la desviación en los indicadores de gestión de riesgo en salud para atender debidamente a la población materna y a los recién nacidos. Adicional, no hay suficiencia de cobertura de alta y baja complejidad en algunos territorios del país.



Por otro lado, en el aspecto financiero no se han cumplido los parámetros mínimos aunque se han flexibilizado algunas medidas para que las EPS pudieran cumplir desde la administración anterior. Finalmente, existen decisiones jurídicas para tomar decisiones sobre la permanencia de estas entidades.



Durante la sesión del pasado 14 de septiembre en la comisión séptima constitucional del Congreso de la República, Corcho planteó el posible no pago de los ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes realizar para el año 2021 en el sector salud y la disminución de los

recursos para el aseguramiento para el año 2023.



Estas decisiones han suscitado una serie de posturas polémicas por parte de algunos actores en el gremio que aseguran que tales planteamientos impactarían seriamente la garantía del derecho de la salud para los colombianos, especialmente para los más vulnerables, y expondrían a las EPS a un mayor riesgo desequilibrio financiero.

