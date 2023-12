Minsalud se pronuncia ante polémica: ‘Siempre he estado a favor de la vacunación’

Esta semana, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha estado en el centro del debate nacional por unas polémicas declaraciones que entregó el martes 28 de noviembre durante un debate de control político realizado en la Comisión Primera del Senado. En el encuentro, que tenía como objetivo discutir sobre la crisis por desabastecimiento de medicamentos, el ministro señaló que “todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento de la historia”.



“Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo Sinovac, toda la nueva tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso”, dijo Jaramillo en sus polémicas declaraciones.

El ministro agregó que: “Fuimos y nos convertimos en un experimento, todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, y menos con los indígenas, con los negros, y los más pobres del país, con los campesinos”.

Aterra que tengamos a cargo del @MinSaludCol a un “anti-vacunas”.



Con razón demoró tanto la llegada y aplicación de las de las bivalentes contra el COVID 19, que corren riesgo de vencerse.



Afortunadamente @GA_Jaramillo no tuvo que enfrentar lo más crítico de la pandemia. pic.twitter.com/HqJXEflaEe — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 29, 2023

Dichas declaraciones han generado el rechazo de organizaciones y expertos del sector salud como la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas o la Asociación Colombiana de Medicina Interna, además de distintos sectores políticos y exfuncionarios, como el propio exministro de Salud, Fernando Ruiz.

#PronunciamientoAcademia La Academia Nacional de Medicina defiende y promueve la vacunación como el más importante avance en salud pública en el siglo XX en beneficio de la población colombiana y mundial. pic.twitter.com/YFLm2lG4nu — Academia Nacional de Medicina (@ANM_Colombia) November 30, 2023

'Las vacunas son seguras y salvan vidas': Guillermo Alfonso Jaramillo

Este jueves, a través de un comunicado y a raíz de todas las declaraciones que gremios y expertos han hecho rechazando sus declaraciones, el ministro Jaramillo aclaró lo sucedido y aseguró que siempre ha estado a favor de la vacunas y que estas son seguras y salvan vidas.

El ministro aseguró que en medio del debate en Comisión Primera del Senado habló sobre la fase experimental por la que pasaron las vacunas basadas en mRNA, proceso que se dio precisamente en un contexto de emergencia y en donde los tiempos que se tomaba para verificar la efectividad y seguridad de las mismas en los ensayos clínicos fueron menores a los acostumbrados y a medida que se conocían los resultados, cuando eran prometedores, asegura el ministro, distintas agencias internacionales empezaron a autorizar su uso de emergencia.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

"Por tratarse de una emergencia sanitaria, se permitió el uso masivo de estos biológicos sin cumplir completamente con las fases 3 y 4 del método científico, teniendo en cuenta que la fase de ensayos clínicos permitió verificar que estas nuevas tecnologías eran muy prometedoras para la disminución de muertes y hospitalizaciones, y la efectividad y seguridad de las vacunas contra el covid-19 se fue aclarando tanto con nuevos ensayos clínicos, como con su aplicación", señala Jaramillo.

En ese sentido, destaca Jaramillo, con la evidencia científica disponible, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia continúa incluyendo en sus acciones de respuesta a covid-19 la oferta de vacunas, entre las cuales están las basadas en mRNA y las demás vacunas disponibles desarrolladas en diferentes tecnologías.

La vacunación contra el covid-19 fue esencial para frenar las muertes globales generadas por el virus que surgió en 2019. Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

"Es así como, la semana pasada, lanzamos una nueva campaña de vacunación con la vacuna bivalente, disponible para protegernos ante el aumento de nuestras exposiciones en las fiestas de Navidad y Año Nuevo", asegura el funcionario.

Jaramillo enfatiza en su comunicado que sus declaraciones no tenían el objetivo de ir en contra de la vacunación, algo que él, dice, siempre ha apoyado. "Que haya hecho referencia a la fase de experimentación de las vacunas, que es un proceso normal dentro de las etapas de la investigación científica, como lo es la incertidumbre en la ciencia, no significa que mis apreciaciones buscan ir en contra de la vacunación. Siempre he estado a favor de la vacunación", resalta el jefe de la cartera sanitaria.

Además, agrega que como Secretario de Salud de Bogotá incluyó la vacunación con DPT acelular (difteria, tétanos y tos ferina acelular) para gestantes, acción que fue replicada posteriormente por el Ministerio de Salud para convertirla en una política nacional. Sumado a ello, dice Jaramillo, durante el tiempo que lleva en el Ministerio de Salud solicitó la inclusión de la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) en varones.

"Reiteramos a la comunidad la importancia de vacunarse a tiempo y completar sus esquemas de vacunación, así como lo he venido promoviendo personalmente a través de la estrategia “Vacunatón”; la cual a la fecha ha adelantado cuatro jornadas: la primera el 26 de agosto; segunda el 30 de septiembre; la tercera el 21 de octubre; y la cuarta el 18 de noviembre. Que sirva este malentendido a mis palabras para invitarlos el próximo 16 de diciembre a participar de la 5ª jornada nacional de vacunación que adelantaremos en todo el país", enfatizó.

Finalmente, Jaramillo destacó que el objetivo del Gobierno es salvar vidas, y una de las estrategias esenciales para lograrlo son las vacunas. "Sigue siendo un objetivo prioritario en la actual agenda de salud y del gobierno nacional continuar con sus esfuerzos e iniciativas para propender por la soberanía y la seguridad sanitaria de los colombianos, buscando que el país pueda implementar los procesos y dar los pasos necesarios para que se produzcan esta y otras vacunas en nuestro territorio. Las vacunas son seguras y salvan vidas", dijo.

