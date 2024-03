Respuestas del Minsalud por retraso en giro de recursos y crisis financiera

Sobre la crisis financiera, el jefe de cartera manifestó que, desde que él llegó al cargo, las EPS no tienen reservas técnicas, ni capital, por lo que no cumplen los mínimos requisitos.



Recordó que luego del análisis de las reservas técnicas de las EPS, el Contralor aseguró que estas entidades no pueden presentar información que no sea real.

​"Me reuní con todas las EPS. Hay fotos como prueba. El año pasado se les entregó 9,27 billones y no se les debe lo que dicen que se les debe. Pasan facturas de Gobiernos anteriores que ya están glosadas", dijo.

Aseguró que los indicadores de EPS grandes como Sanitas no eran buenos. Un hecho que, según indicó, se puede constatar con la mortalidad materna "Son los resultados de EPS que no hacen prevención, promoción y atención primaria", dijo.