A través de la expedición del Decreto 616 de 2022, el Gobierno Nacional busca asegurar en el Régimen Subsidiado a aquella población que, si bien no es pobre ni vulnerable, tampoco le alcanzan sus recursos para cotizar en el Sistema General de Seguridad Social.



En este sentido, el mecanismo habilita la afiliación para la población que actualmente no cumple con las condiciones para afiliarse al régimen subsidiado, esto es, estar clasificado en el grupo D de la encuesta Sisbén IV y que no tenga ingresos suficientes para poder cubrir el monto total de la cotización en el régimen contributivo.



De acuerdo con lo anterior, a través de la contribución solidaria se podrán afiliar las personas pagando una contribución aproximada entre $24.000 y $107.000, cuyo monto de acuerdo con la clasificación, será definido mediante acto administrativo de este Ministerio.



Al respecto, la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego indicó que en los últimos años, “Colombia se ha acercado a la cobertura universal del aseguramiento en salud, logrando a abril de 2022 que el 99,19 % de la población esté afiliada en una EPS”.



No obstante, persisten diferencias en ese porcentaje de afiliación en los municipios y hay población que aún no se encuentra cubierta por el sistema.



Por ello Godoy añadió que se está dando cumplimento al Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 242, que estableció la Contribución Solidaria en el Régimen Subsidiado de Salud como una de las políticas públicas para garantizar que toda la población se encuentre asegurada y se reduzca las limitaciones para acceder al Plan de Beneficios en Salud.



Este mecanismo de afiliación será fundamental para garantizar la continuidad del aseguramiento de la población que ha venido siendo beneficiaria de la medida denominada “Activos por Emergencia”, en virtud de la emergencia sanitaria.



Esta medida refiere a aquellas personas que continuaron afiliadas al Régimen Contributivo, gracias el pago de la UPC por parte del Gobierno Nacional, dado que perdieron las condiciones económicas durante la pandemia por covid-19.



En tal sentido la funcionaria realizó un llamado especial a la población que aún no cuenta con la encuesta Sisbén IV, a aquella población no asegurada, a los afiliados a una EPS del Régimen Contributivo en estado “Activo por Emergencia” y la población afiliada de oficio al régimen subsidiado, para que inicien la afiliación mediante el mecanismo de contribución solidaria, recordando que la clasificación en el Grupo D es la puerta de entrada a este mecanismo de afiliación.

