Minsalud ratifica que segunda dosis de Pfizer a las 12 semanas protege

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, ratificó en un comunicado que el intervalo de 12 semanas para las dos dosis de la vacuna de Pfizer está soportado en evidencia científica y experiencia de otros países.

Al respecto, Ruiz señaló que "no hay contradicción entre las recomendaciones de la farmacéutica y la medida adoptada. El espaciamiento entre dosis de 21 días hace parte de los estudios iniciales que hizo Pfizer, pero la decisión que tomó el Ministerio a partir de la recomendación de los diferentes gremios científicos, del consenso de expertos, el Comité Asesor de Vacunas y la Asociación Colombiana de Infectología se toma con base en la evidencia".



Dicha evidencia demuestra que la eficacia de la vacuna de Pfizer se incrementa en la medida que se haga un espaciamiento de la segunda dosis a 12 semanas.

Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Foto: Milton Díaz



Adicionalmente, tal decisión ya ha sido adoptada por Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido, entre otros países, por lo que no es exclusiva de Colombia.



En este sentido, ya millones de personas en el mundo se han vacunado en el esquema de 12 semanas entre dosis con la vacuna de Pfizer, obteniendo resultados absolutamente positivos.



A través de un comunicado, Ruiz también precisó sobre las vacunas de Pfizer que hay suficientes en el territorio nacional y llegarán a Colombia otros lotes de vacunas.



“Tenemos dosis suficientes que se les han entregado a todos los departamentos, de manera que no hay ningún reporte de intranquilidad”, indicó.



UNIDAD DE SALUD

