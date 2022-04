A partir de mayo, los reportes que son elaborados por el Instituto Nacional de Salud (INS) y van siendo publicados diariamente por el Minsalud, se entregarán semanalmente cada jueves, esto bajo las estrategias de desescalonamiento de las medidas para el manejo de la pandemia que se vienen implementando en el país.



En últimas semanas, el país ha presentado una estabilización de los reportes, con un

promedio cercano a los 240 casos y una disminución de fallecidos.



No obstante, cabe mencionar que las bajas cifras de muertes y contagios que se han registrado en las últimas semanas no significan el fin de la pandemia, sino la evolución de una dinámica viral que por el momento proyecta variables más contagiosas pero menos mortales.



“Es importante que se siga manteniendo la búsqueda activa de casos y el estudio de conglomerados y la identificación mediante la vigilancia genómica de las variantes y sublinajes”, indicó Claudia Milena Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.



En concreto, el Sars-CoV-2 se modifica de manera fácil en la medida que se transmite entre personas, y como lo dijo un informe de EL TIEMPO, aún existen en el planeta 2.800 millones de personas (casi la tercera parte de la humanidad) que no han recibido vacunas contra covid-19 y son las regiones donde habitan potenciales ‘fábricas’ de formas más transmisibles o más mortales del virus, que podrían poner en riesgo las treguas que en términos de casos y muertes tiene la pandemia en estos momentos, como ocurre en Colombia.



En síntesis, las cifras de la pandemia en el país de los últimos días son un buen camino hacia una fase endémica que permitiría la convivencia con el virus pero en contextos más predecibles y manejables.



Sin embargo, cabe mencionar que es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la autoridad sanitaria a la que corresponde declarar el fin de la pandemia y dadas las asimetrías en términos de recursos sanitarios y disponibilidad de vacunas en muchos países, esto aún no es posible, así en algunos lugares se piense que ya se puede pasar la página de la pandemia.

