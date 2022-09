La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que con respecto a los recursos del sector, bajo estricto criterio técnico este gobierno está definiendo los presupuestos que, por un lado, permitan atenuar el déficit en el que se encuentra la cartera y, a la par, que su uso racional permita garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.

Durante una rueda de prensa en la que manifestó la necesidad de dejar claras las cifras que, según ella, han sido sujetas a tergiversaciones, aclaró que el Ministerio de Salud presenta un déficit de 5,5 billones de pesos que dejó la administración anterior, situación que exige una serie de ajustes en un escenario fiscal del país que no es del todo favorable.



“Esto fue informado a Congreso y a Hacienda. Estamos entrando a negociar un presupuesto con un déficit que ya se proyecta en 5,7 billones de pesos, y esto lo dejó la administración anterior y lo conoce el Congreso, la Comisión Séptima”, explicó la ministra.



En el mismo sentido, insistió en que dichos faltantes se deben, entre otras razones, a deudas por cubrir gastos derivados de la pandemia que, como es natural, disminuyen los recursos del presupuesto que se plantea y que se pueden utilizar de manera efectiva. Además, Corcho aseguró que este déficit se debe considerar en el presupuesto y “se hizo una proyección inicial, que no es la definitiva, de 8,1 billones de pesos, de los cuales 6,6 billones venían del anterior gobierno y 1,5, de nosotros”. Destacó que la solicitud es de casi 5 billones de pesos (8,1 billones, más los 5,5 billones del déficit y 800.000 millones extra) con el objetivo de cumplir con el plan de salud planteado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



La jefa de cartera mencionó que el presupuesto proyectado para la salud es el más alto de toda la historia y que no es cierto que se haya disminuido. Al respecto, Corcho planteó dos escenarios: “El primero, en el que se incrementaría la UPC (dinero que el sistema reconoce por la salud de cada colombiano) casi en un 15 por ciento (14,97 por ciento), lo que alcanzaría una cifra de 86 billones de pesos y superaría el 8 por ciento del PIB (producto interno bruto). También, dadas las condiciones del país, se ha considerado un escenario un poco más moderado, pero que implica importantes aumentos del 12 por ciento y llevaría a bordear el presupuesto general en 82 billones de pesos.



Sobre estos datos, la ministra fue muy vehemente al decir que, teniendo en cuenta que el último presupuesto planteado para el sector (2022) que fue de 74 billones de pesos, no es cierto que se esté apretando el presupuesto, y menos el de las EPS, debido a que lo que se está buscando es incrementar los ingresos de estas entidades, dado que son las que reciben y administran dichas UPC.



Al preguntársele sobre sus observaciones en la cámara en el sentido de que había que reducir los presupuestos de salud, la ministra ratificó que fue sacada de contexto porque lo que expuso ante la comisión Séptima de la Cámara fue la necesidad de ser más razonables en las peticiones al Ministerio de Hacienda, si se tiene en cuenta que hay una deudas acumuladas que sobrepasan los 15 billones de pesos y que al corresponder a más de la mitad de una reforma tributaria tenían que ajustarse las solicitudes que aún están en discusión en razón a que sería “imposible que el Ministerio de Hacienda tuviera que destinar la mayoría de sus recursos a un solo sector, por lo que se requieren ajustes razonables que de ninguna manera significa quitarle recursos a la salud de los colombianos”.

Las reacciones

Sobre lo dicho por la ministra, Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), dijo que más allá de reacciones en medios de comunicación, Acemi está buscando un espacio técnico, una mesa para poder presentar los argumentos, dada la complejidad del tema. “Hemos radicado ante el Ministerio de Hacienda, el de Salud y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que son las autoridades competentes para definir el presupuesto del sector salud, los argumentos técnicos que soportan la preocupación que tenemos desde el gremio y que mantenemos acerca del eventual desfinanciamiento del aseguramiento, el rubro más grande y que cubre más de 800 millones de prestaciones al año para todos los colombianos”.



Por su parte, Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, el gremio que representa a 11 EPS del régimen subsidiado, ve favorable que el equipo de gobierno busque la manera de asignar más recursos para las poblaciones vulnerables y busque fuentes adicionales para la promoción y prevención. Además, mencionó que el sector debe estar atento para que los recursos que sean aprobados, tengan orden y definiciones metodológicas con el objetivo dar los mejores resultados en salud.



Carlos Dáguer, director de la Cámara de Aseguramiento de la Andi, considera pertinente que el Minsalud revalúe la conveniencia de no incrementar la UPC en 14 por ciento para quedarse en el 12 por ciento, porque si bien se corrige la inflación hay que tener en cuenta los factores que han incrementado los costos en la atención.



Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, manifiesta que en la definición de los presupuestos es importante tener en cuenta variables macro que impactan en el sector como la tasa de cambio, la inflación, los incrementos del salario mínimo y la atención de servicios, además considera necesario lograr un pacto de equilibrio económico que haga obligatorio el traslado del incremento de la UPC a prestadores y salarios de los trabajadores. Sin dejar de lado que es importante avanzar en la aplicación del modelo de giros directos.

UNIDAD DE SALUD