Tras la definición, el día de ayer, de que la reforma de la salud será una ley ordinaria el Gobierno a través de la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó hoy ante la Comisión VII el articulado del documento y se socializó el debate con la particiapción de varios representantes de distintas corrientes políticas.

Este es un paso clave, porque es el primer paso para dar inicio al primero (de cuatro) debates por los que deberá pasar el proyecto. Por ahora se definirán los ponentes y se empezará a tramitar en una Comisión que es liderada por el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, y se requiere de una votación por mayoría simple para su aprobación y posterior paso a plenaria de la Cámara en el mes de abril.(Lea también: La reforma de la salud no destruye nada de lo construido: Ministra de Salud)

"Inicia el debate sano con la oposición aquí presente, con aquellos que no hacen parte de la coalición de Gobierno y por supuesto con el Pacto Histórico de cada una de las defensas de los proyectos que el Gobierno nacional tiene y que por supuesto nosotros con la responsabilidad que tenemos como legisladores dentro del marco de la democracia, de la ley y la constitución así la haremos respectar. Bienvenidas todas y todos. Vamos a recibir ahora a la ministra Carolina Corcho quien hoy en su primera visita ya planteada la reforma acá en la Comsiión. Señora ministra bienvenida, aquí está su Comisión VII para que avancemos en este proyecto", fueron las palabras de Escaf en el inicio de la sesión.

Posteriormente la ministra inició a explicar lo que incluye el articulado y aclarar dudas a los parlamentarios sobre temas claves de la reforma. Corcho insistió en la inequidad en el acceso a los servicios básicos de salud en el país y además en que la salud pública del país "abandonó los distintos ámbitos de la intervención para salvar vidas en el país".

Por otra parte, la ministra volvió a insistir en que las EPS son un actor que no está haciendo la tarea que se les fue encomendada y que además no utiliza de manera correcta los recursos públicos de los colombianos.

"Tenemos un actor en este sistema que debe más de 23 billones de recursos de los colombianos. Pero que además define que se le paga ese recurso para hacer algo que hacen las clínicas y los hospitales. ¿Estamos pagando dos veces por hacer lo mismo?Entonces si dos actores del sistema están haciendo lo mismo quita tú el Hospital Universitario del Valle, quita tú el Hospital Pablo Tobón Uribe, a ver si pueden hacer las cirugías. Han inundado al país de que, ¿quién va a hacer la gestión del riesgo? Es que la gestión del riesgo la hacen las clínicas y los hospítales, la hacemos los médicos, las enfermeras", resaltó Corcho.

La directora de la cartera de sanidad resaltó que al inicio eran 150 EPS y hoy por hoy solo queden 28, algo que ha afectado a los usuarios y que según ella "a nadie le importa".

"A nadie le importa que en este momento 7 millones de colombianos, escuchen honorables representantes, se encuentran en manos de EPS que no cumplen. Qu el organismo de inspección, vigilancia y control les demsotró que no deberían estar manejando esa palta y que tiene en riesgo la vida. Esos colombianos son los más vulnerables. Y el otro año ya serán 11,5 millones", señaló.

La ministra aseguró que desde el Gobierno han estado abiertos al diálogo con las EPS y que el llamado que le hicieron a la Nueva EPS fue porque el Gobierno hace parte de la misma y por ende pueden solicitarle resultados y capitalizarla en caso de que sea necesario.

Corcho le dijo a los representantes y a la prensa que no es cierto que alcaldes y gobernadores vayan a manejar la plata de la salud de los colombianos y que se está "tergiversando su propuesta". Según ella la plata irá directamente de Bogotá a la clínica u hospital que corresponda.

Además insistió en que es necesario el apoyo médico en zonas de la "Colombia profunda" para que la salud pueda llegar a territorios apartados del país, algo que hoy no sucede pues hoy 633 municipios no tienen sedes de salud en sus zonas rurales.

"Esta es una reforma de 152 artículos. La entregamos en sus manos con toda la confianza en ustedes, que evidentemente son elegidos por los colombianos, yo soy una persona nombrada. Si vamos a ser estrictos yo soy un fusible del presidente que es electo. En ese sentido ustedes que son elegidos por el pueblo colombiano pues tienen en sus manos una responsabilidad enorme que este país cambie", finalizó la ministra.

Posteriormente participó en el debate el representante Andrés Forero, del partido Centro Democrático quien aseguró que la ministra y el Gobierno no está constuyendo sobre lo construido y que el articulado se desarrolló de manera excluyente.

"¿Por qué digo que este es un texto excluyente que usted construyó este proyecto? Los pacientes de Colombia, de distintas asociaciones, tuvieron que radicar un texto distinto porque usted no quiso darles la cara. Veíamos ayer a la Academia Nacional de Medicina que en una carta decía que usted está tratando de complejizar más el sistema. Que adicionalmente no ven claro de dónde van a sacar los recursos que usted está buscando para hacer esta transformación radical. Dicen que usted no se está haciendo cargo de la cooptación y de la corrupción que lamentablemente ha permeado este sistema", resaltó.

Forero también cuestionó a Pedro Santana, una de las voces del Ministerio de Salud y quien ha apoyado el desarrollo del articulado, por las denuncias de acoso sexual que han recaído sobre él y por haber supuestamente mentido en su hoja de vida asegurando que es filósofo graduado de la Universidad del Rosario, cuando no es cierto.

Por su parte la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, celebró que el debate se realizara dentro de la Comsiión VII y que se haya hecho como una ley ordinaria. Además aseguró que no es cierto que la reforma no se haya construido con las personas, pues, señaló, se hicieron 9 audiencias públicas para cosntruir el documento.

"Yo les hago un llamado compañeros y compañeras, medios de comunicación, y es que le digamos la verdad al país: esta reforma apenas lleva su primer debate, apenas es un proyecto y por eso mismo va a tener modificaciones. Entre todos y todaspodemos hacer el mejor texto posible, para que se la mejor reforma que ha tenido el país: podemos modificar artículos, incluir artículos nuevos y al final todos los sectores serán escuchados", setacó.

Para ella la discusión debe darse en todas partes del país: las calles, las universidades, las casas.

Otro de los que se pronunció fue el representante Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, quien cuestionó la capacidad de ñla Nueva EPS de asumir más usuarios y defendió el rol que cumplen las EPS para que el sistema funcione.

"Me preocupa muchísimo que por ejemplo el tema de registro, de agendamiento de citas, de articulación de los servicios caiga sobre la politiquería. Entonces la población colombiana va a tener que estar detrás del político de turno para que le agenden una cita, para que lo registren, para que tenga acceso a servicios especializados", señaló Corzo.

Por su parte Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, enfatizó en que la llamada "Colombia profunda" donde hay dificultades de acceso al sistema de salud no está solo en territorios alejados sino que existe también en las grandes ciudades como Bogotá.

"Aquí no hay un propósito de estatizar la salud. Lo concreto es que la financiación ha sido estatal. Es decir aquí no hay un propósito comunista o socialista, sino un propósito de proteger los recursos públicos de la salud", señaló Mondragón.

