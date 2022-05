El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, reveló el paso a paso para alcanzar la

soberanía y seguridad sanitaria de Colombia, la cual incluye producción de vacunas, normatividad, cooperación con las farmacéuticas y trabajo intersectorial.



Uno de los puntos más enfáticos a los que se refirió el jefe de cartera, es sobre la necesidad que tiene el país en la producción de vacunas. Esto teniendo en cuenta las características de clima, geografía y distribución de la población en Colombia que lo hacen un territorio endémico para muchas enfermedades.



En tal sentido, “el punto de partida es desarrollar el concepto de soberanía y seguridad sanitaria. Colombia está en el puesto 38 del Índice Global de Seguridad Sanitaria, y si bien no es malo, si se mira comparativamente somos el tercer país en Latinoamérica, después de Brasil y Argentina, los cuales sí producen vacunas”, expresó el ministro.



“Podemos destacar que tenemos un PAI robusto con 21 vacunas contra 26 enfermedades y hemos logrado implementar un Plan Nacional de Vacunación que hoy llegó a 83 millones de vacunas aplicadas, y de eso nos sentimos satisfechos”, sostuvo.



No obstante, el covid-19 dejó lecciones como falencias en el abastecimiento de medicamentos y tecnologías en salud, así como una baja capacidad de articulación institucional. También reveló problemas estructurales, como la ausencia de una gobernanza que articule a todos los actores en torno a generación de capacidades para responder.



“La pandemia nos va a dejar una enseñanza gigante respecto a la creación del FOME, que financió con $40 billones a la pandemia, de los cuales $16 billones fueron destinados a la salud”, reveló Ruiz.



El ministro recalcó además que Colombia no sólo ha perdido la capacidad de desarrollar vacunas, sino también medicamentos. Asimismo, sostuvo que en pandemia se pusieron en evidencia problemas de interoperabilidad en la información.

De cara al futuro

Bajo el panorama que queda luego de dos años de pandemia, Colombia llegó a un consenso de Gobierno con un conjunto de actividades necesarias para hacer frente a las situaciones de emergencia e incidentes que vulneren la salud de la población.



“Tenemos un mandato que viene desde la Ley Estatutaria de Salud que nos lleva a hacer una política de innovación, ciencia y tecnología en salud desde nuestro sector”, pronunció el jefe de la cartera, indicando que en tal sentido el sistema de salud no se debe preocupar únicamente por atender pacientes, sino también por generar investigación.



Para este gran objetivo se requiere la intersectorialidad de todos los sectores. “La visión es generar una política de Estado que vaya más allá del presente Gobierno, que permita como sociedad desarrollar a futuro no solo vacunas, sino también los medicamentos necesarios”, resaltó.



Bajo esta visión, se busca articular la estructura de gobernanza, flujo de recursos y capacidad de vigilancia en salud pública; promover las capacidades industriales de producción local de biológicos, biotecnológicos y tecnologías estratégicas en salud; alcanzar el uso, disponibilidad e interoperabilidad de información y aplicaciones de salud digital; y la gestión del talento humano para la atención de emergencias y producción de tecnologías de salud estratégicas.



“Pero es absolutamente claro que no podemos hacer desarrollo como el que

queremos hacer, sino contamos con el apoyo de la industria farmacéutica”, sentenció el ministro. Por ello pidió a que no exista polarización entre industria y Gobierno.

