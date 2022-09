La ministra de Salud, Carolina Corcho, manifestó que uno de sus principales retos en el 2023 será la construcción de una central de datos para tener un registro de los dineros públicos que son girados a las EPS. La propuesta incluye el reporte de todas las estadísticas de los estudios e investigaciones que se realicen en el país en materia de salud.



Actualmente en Colombia no se conoce de forma oficial cuánto es el dinero que les deben a las EPS. Al respecto, la ministra mencionó que luego de hacer una trazabilidad de estos dineros del sistema de salud, se les pierde el rastro una vez salen de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



“Nosotros tenemos un sistema de salud que maneja aproximadamente 73 billones de pesos, de recursos públicos de los colombianos no hay capitales privados, recursos de la parafiscalidad que la Corte Constitucional ha dicho son recursos públicos de destinación específica para el cuidado de la vida de los colombianos, y recursos fiscales del presupuesto general de la Nación”, dijo.



La jefe de cartera explicó que hasta el momento no se sabe cuáles son las deudas exactas de las EPS con clínicas y hospitales. "Las clínicas y hospitales dicen que les adeudan 22 billones de pesos, pero no hay a ciencia cierta un rastreo y estos fueron billones de pesos destinados para los colombianos”, manifestó.



La ministra afirmó que en tres décadas de la Ley 100 no se ha tenido en el país un sistema de información que dé cuenta de la destinación de los recursos y del cuidado de la vida en Colombia.



“Se requiere una central de datos que integre todos los software del sistema de salud en Colombia, para que la sociedad civil pueda rastrear esa plata, porque es el número de la vida de los colombianos que aportamos en los impuestos para que se cuide la vida y no para la corrupción o de lo negocios”, subrayó.



Aseguró que este proyecto tiene una inversión aproximada de 130.000 millones de pesos, que permitirán construir una central de datos, con cifras actualizadas de cómo está el sistema de salud en Colombia.

