Así avanza la vacunación en niños de entre 3 y 11 años 

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, informó que ya son más de 500 mil niños y niñas de 3 a 11 años vacunados contra el covid-19 en todo el territorio nacional, lo cual equivale a cerca del 7 % de este grupo poblacional del que hacen parte 7.100.000 colombianos.



Desde el 31 de octubre, todos los niños y niñas de entre 3 y 11 empezaron a vacunarse contra el covid-19 en Colombia.



"Este es un grupo poblacional muy importante en el que a pesar de que la incidencia de covid-19 es menor, no quiere decir que no sea grave. Más de 400 mil niños han sufrido de covid-19 y 253 niños menores de 18 años han fallecido en lo que va de la pandemia, indicadores que están por encima de otras enfermedades para las cuáles se vacunan a los niños de forma rutinaria, por eso la importancia de vacunarlos", afirmó Bermont.



En ese mismo sentido se pronunció recientemente la Sociedad Colombiana de Infectología y la Sociedad Colombiana de Pediatría, quienes invitaron a los niños mayores de 3 años y a sus padres a vacunarse contra el covid-19.



Bermont señaló que los niños y niñas aportan en el Plan Nacional de Vacunación para cerrar la burbuja de protección de la familia, "al tener los niños, jóvenes y adultos de nuestro hogar vacunados garantizamos la protección familiar".



La cartera de Salud reconoce el notorio dinamismo que ha ganado el Plan Nacional de Vacunación en este grupo poblacional desde el pasado 31 de octubre que se abrió la vacunación para esta población y un especial acompañamiento de las familias a este proceso que se ha dado de manera masiva y contundente e instó a que continúe de esta manera teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas.



"Vayamos en familia, en bloque, con la tía, la prima, el hermano o la hermana, el familiar que no se ha vacunado y protejámonos nosotros y protejamos la familia", concluyó el director.

