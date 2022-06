Comenzó la temporada de receso en varias instituciones educativas como colegios, universidades y algunos puestos de trabajo. Esta situación conlleva a una alta movilidad al interior del país, así como la llegada de viajeros del exterior.



Por este motivo, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, señaló que se continúa observando un incremento en los casos confirmados, pero que “la letalidad se mantiene estable, pese a un incremento poco significativo”.



Sin embargo, la funcionaria advirtió que la positividad acumulada aumentó al 12 %, cuando se había logrado un descenso, meses atrás, al 2 %. “No hemos visto picos en ninguna ciudad en particular, pero no quiere decir que no se puedan presentar”, agregó.



En cuanto a la variante de Sars-Cov2 que predomina en el país, esta sigue siendo ómicron, con sus subvariantes BA.2, BA.2.12.1 y BA.4, por lo que Cuéllar insistió en la importancia de la aplicación de pruebas, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para mantener la vigilancia genómica.



Además, hizo un llamado para que la población se cuide en vacaciones. "Sabemos que en esta temporada es cuando más se presentan desplazamientos al interior del país y hay entrada y salida de viajeros de otros países, por lo cual es muy importante mantener medidas de autocuidado y hacer vigilancia para evitar picos posteriores”, explicó.



Finalmente, recordó que el país se encuentra en un pico de virus respiratorios en el que circulan mayormente virus como influenza tipo A y B, y adenovirus, que no solo ataca las vías respiratorias, sino también a nivel gastrointestinal, especialmente en niños y niñas.

Así está el panorama en las UCI

Por su parte, John Delgado, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria, se refirió al comportamiento de la ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el cual sigue siendo estable a nivel nacional y en el que el grueso de casos son no covid.



Pero, se mantiene la alerta en “las UCI pediátricas, en donde se tiene una mayor presión, porque solo hay una disponibilidad nacional del 24 %”.



Advirtió que si bien, en gran parte, obedece al pico respiratorio, no se debe bajar la

guardia en la vacunación covid en menores de edad.



Los departamentos de Casanare, Quindío, Sucre y Boyacá están al 100 % de ocupación UCI pediátrica, para lo cual se está trabajando con esas entidades territoriales.



Otros servicios como Urgencias y Hospitalización pediátricas también se han visto impactados a nivel nacional; mientras que para adultos la situación es controlada.

