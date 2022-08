El Ministerio de Salud y Protección Social garantiza la continuidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población con patologías de alto costo, enfermedades huérfanas, madres gestantes, menores de edad y afiliados que se encuentren con tratamientos en curso con internación, urgencias domiciliaria o urgencias.



En consecuencia, la cartera invitó a los usuarios en salud beneficiados por el mecanismo de Activos por Emergencia, a que se apliquen la encuesta Sisbén y así sigan

contando con la posibilidad de continuar en la EPS a la que están afiliados.



Al respecto señaló la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego, que “con este acto administrativo, el Gobierno Nacional garantiza el aseguramiento en salud en la misma EPS, de los usuarios que se encontraban afiliados en el estado Activo por Emergencia (AE) durante la emergencia sanitaria, la cual terminó el 30 de junio de 2022”.



Es de tener en cuenta que durante la declaratoria de Emergencia Sanitaria derivada por el covid-19, se aseguró la afiliación en salud de más de 2.3 millones de personas y sus familias en el Régimen Contributivo, con un valor aproximado de $3.9 billones. Estos afiliados recibieron el beneficio toda vez que durante la pandemia, perdieron la capacidad para seguir cotizando.



Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las entidades territoriales, han desarrollado estrategias para promover que esta población se aplique la encuesta del Sisbén, la cual le permite a través de los mecanismos dispuestos actualmente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), mantener su aseguramiento en salud en la misma EPS.



“Una vez terminada la Emergencia Sanitaria el 30 de junio de 2022, existían 1.9 millones de afiliados en estado “Activo por Emergencia - AE”, de los cuales, a través de los mecanismos dispuestos en el SGSSS, 1.3 millones personas mantuvieron el aseguramiento en su misma EPS y 618.573 personas quedaron en estado retirado, toda vez que no contaban con la encuesta del Sisbén”, reveló Godoy.



Ahora, el Ministerio con el propósito de mantener el aseguramiento de la población más vulnerable y con necesidades en salud, expidió el Decreto 1443, que permite por un plazo de cuatro (4) meses, que las EPS apliquen la novedad de movilidad al régimen subsidiado, a la población con patologías de alto costo, enfermedades huérfanas, madres gestantes, menores de edad y personas que se encuentren con tratamientos en curso con internación, urgencias domiciliaria o urgencias.



La población que no cumpla estas condiciones y que no tenga la capacidad de realizar la cotización para pertenecer al régimen contributivo, debe acercarse a la entidad territorial para solicitar la aplicación de la encuesta Sisbén y mientras esto sucede, afiliarse al SGSSS a través del mecanismo de afiliación de oficio por un termino de cuatro (4) meses.

