Los planes de Colombia frente a delta y otras variantes

El Ministerio de Salud señaló que a pesar de los esfuerzos la vacunación en todo el mundo, existen cinco razones por las cuales la inmunidad de rebaño para el covid-19 puede resultar imposible o, por lo menos, difícil de alcanzar.



El concepto técnico fue elaborado por la dirección de Epidemiología y Demografía, con fecha de junio de este año, y compartido este lunes por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Twitter.



(Lea también: Los precios que Colombia pagó por las vacunas contra el covid-19)

En el documento se expone que, inicialmente el valor estimado poblacional para inmunidad de rebaño para el caso del covid-19, se estimaba alrededor del 70%. “No obstante, en análisis más recientes, se ha planteado la posibilidad de que no sea posible alcanzar la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva para el caso de este virus o que, de alcanzarse, se requiera un umbral mucho más alto al inicialmente proyectado, del 90% de la población inmunizada o más”, agrega.



(Lea además: Covid-19: el mundo sobrepasa los 200 millones de contagios)

Estas son las cinco razones, según explica el Ministerio de Salud, que dificultan lograr la inmunidad de rebaño:

-No se tiene certeza de que todas las vacunas prevengan la transmisión en el mismo grado. “Las vacunas aprobadas hasta ahora son altamente eficaces para prevenir las enfermedades sintomáticas, los casos graves y la muerte por COVID-19, no obstante, aún no está claro si todas las vacunas protegen a las personas de infectarse o de transmitir el virus a otros, lo cual plantea un problema para la inmunidad colectiva. Sin embargo, ya existe evidencia de que varias de las vacunas aprobadas para su uso en Colombia reducen la transmisión a nivel comunitario, aunque esta efectividad podría verse afectada debido a la emergencia de nuevos linajes como la variante delta. Evidencia preliminar sugiere que esta variante afecta la efectividad para reducir el contagio y la transmisión comunitaria”.



-La implementación de las estrategias de vacunación es desigual a escala global y existen diferencias sustanciales en la eficiencia de la vacunación y en la distribución de las dosis entre los países y dentro de ellos.



(Le puede interesar: Evalúan si revelación de contratos de vacunas afectaría negociaciones)



-La presencia de nuevas variantes del SARS-CoV-2 con comportamientos inmunológicos y epidemiológicos diferentes.



- La inmunidad puede no durar para siempre. Todavía no es clara la duración de la inmunidad natural posterior a la infección por SARS-CoV-2, también se desconoce cuánto dura la inmunidad basada en las vacunas, aunque la evidencia sugiere que esta inmunidad es potente y que puede durar al menos nueve meses.



(Lea también: Covid-19: Colombia reporta 3.948 contagios nuevos y 167 muertes)



- Las vacunas pueden cambiar el comportamiento humano. Es altamente probable que, al alcanzar altas tasas de vacunación, se incrementen las interacciones sociales, además, pueden presentarse cambios comportamentales relacionados con el uso del tapabocas y el distanciamiento físico.

Recomendaciones

Minsalud recomienda “priorizar como objetivo estratégico de la vacunación contra el covid-19, la reducción de la mortalidad específica y la incidencia de casos graves”.



Además, que la cobertura de la vacunación debe ampliarse al máximo posible, de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas en el país.



(Lea también: Ciudades donde se ha confirmado la variante delta en Colombia)



“Al tiempo que se incrementa la cobertura poblacional, deben mantenerse los esfuerzos por vacunar a las personas de mayor riesgo, a través de estrategias de búsqueda activa y comunicación para la salud, para reducir los mayores impactos negativos en salud, económicos y sociales, derivados de la mortalidad y la carga sobre el sistema de salud”, agrega.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló en Twitter: "Desde junio Minsalud

ha actualizado posición sobre umbral de inmunidad de rebaño con nueva evidencia científica. Las variantes cambiaron el juego. La estrategia no es un % sino la reducción de mortalidad y severidad de la enfermedad en grupos de riesgo".

Desde junio @MinSaludCol ha actualizado posición sobre umbral de inmunidad de rebaño con nueva evidencia científica. Las variantes cambiaron el juego. La estrategia no es un % sino la reducción de mortalidad y severidad de la enfermedad en grupos de riesgo https://t.co/X8ggXD7Y0v — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) August 10, 2021



ELTIEMPO.COM

En otras noticias

- Covid-19: el mundo sobrepasa los 200 millones de contagios



- ¿Por qué me duele el hombro por varios días después de vacunarme?



- ¿Puedo tomar trago después de vacunarme contra el covid-19?