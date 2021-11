Colombia acepta carnés de vacunación de todas partes del mundo

A partir del 16 de noviembre, en Colombia se hizo obligatoria la exigencia del carné de vacunación contra el coronavirus para permitir el acceso a espacios públicos o privados que implican asistencia masiva.



Puntualmente, el Ministerio de Salud explicó que se deberá presentar el documento en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, para ingresar a establecimientos como bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.



Ante las dudas planteadas por ciudadanos extranjeros, tanto turistas como residentes en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social, aclara que el Decreto 1408 no excluye la presentación de documentos internacionales que certifiquen la vacunación contra el covid-19 en el exterior.



Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio, indicó que ante la solicitud de carné de vacunación desde el pasado 16 de noviembre en el país para espacios de ocio, el turista o en general los extranjeros residentes en el país, que recibieron sus vacunas contra el covid-19 fuera de Colombia, podrán presentar su carné adquirido en cualquier país.



“Queremos hacer claridad frente a este punto, dado que nos han llegado inquietudes de misiones diplomáticas acreditas en el país alrededor del Decreto 1408”, explicó Escobar.



Por ejemplo, planteó Escobar, “si usted fue una de las personas que viajó a Estados Unidos a recibir su vacuna y le solicitan el documento que acredite su vacunación para ingresar a un evento masivo, podrá presentar el que le otorgaron en ese país”.



El jefe de Gabinete envió, de nuevo, un mensaje a los ciudadanos reforzando la necesidad de llevar consigo el carné de vacunación, tanto el otorgado en Colombia como en otros países, a la hora de asistir a un evento de ocio.



Además, el funcionario precisó que Colombia, para ingresar al país, no exige ni prueba PCR negativa ni certificado de vacunación, por lo que, destacó, no es necesaria la homologación de los certificados de vacunación para ingresar a los espacios o establecimientos que menciona el Decreto 1408.

