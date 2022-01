El Ministerio de Salud y Protección Social asignó $2.194.179.800 a catorce (14) Empresas Sociales del Estado del orden municipal, beneficiarias de recursos para el fortalecimiento de los procesos de atención a personas con discapacidad exintegrantes de las Farc.



Con esto se busca una reincorporación integral a la vida civil de exintegrantes de las Farc y sus familias que se articulan al proceso de reincorporación para superar las barreras de acceso a la oferta institucional, que son fundamentales para la garantía de sus derechos.



Esta destinación de recursos se da en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, CONPES No. 3931 de 2018 y Convenio de financiación No. T06.44, suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unión Europea y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).



Durante la vigencia, mediante el procedimiento de certificación de discapacidad y Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, se logró identificar a 1.204 personas en proceso de reincorporación con alguna discapacidad, distribuidos principalmente en Antioquia (142), Meta (137), Tolima (127), Caquetá (117), Cauca (93), Arauca (87).



En cuanto a identidad de género, 977 personas se identificaron con género masculino y 216 con género femenino, 10 personas no respondieron y solo una persona se identificó como intergénero.



Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social, indicó que “se proyecta que este grupo poblacional pueda recibir servicios de fisioterapia, psicología y otros

relacionados con las disciplinas del área de rehabilitación funcional, la asignación de ayudas técnicas y el reconocimiento a los gastos conexos, como desplazamiento y alimentación, que en algunos casos son necesarios para garantizar la adherencia al proceso de rehabilitación”.



Asimismo, la ejecución de los recursos permitirá contar con infraestructura técnica, dotación de equipos, entre otras condiciones necesarias, en los territorios donde estos servicios inician su fortalecimiento y poder potencializar la prestación de servicios en aquellos municipios donde ya se ha tenido apoyo y acompañamiento de otras organizaciones de cooperación internacional.



El jefe de la Oficina de Promoción Social, explicó que estos "recursos serán destinados exclusivamente al fortalecimiento de dos líneas de acción, orientadas al fortalecimiento y prestación de los servicios de rehabilitación dirigidos a la población con discapacidad en proceso de reincorporación a la vida civil”.

