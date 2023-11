Minsalud defiende polémicos artículos aprobados sobre pagos de la Adres

Luego de la aprobación de 15 artículos de la reforma de la salud durante la plenaria de ayer martes 28 de noviembre en la Cámara de Representantes, un controvertido punto en el que se le dan facultades a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para asumir como pagador único del sistema, efectuar giros directos a los prestadores de servicios, así como adelantar transferencias que correspondan a diferentes agentes del sistema, ha causado polémica.

El planteamiento generó dudas en algunos congresistas sobre la capacidad de la entidad como pagador único, la función de auditoría de cuentas y la incertidumbre que ha desatado la crisis financiera del sector en temas puntuales como la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), el lío de los presupuestos máximos y la revisión del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).



Ante ello, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió en defensa de los mencionados artículos 58 y 70, los cuales desde la oposición han sido catalogados como un “orangután”.



Para el jefe de cartera, “hay una desinformación en el sentido de que no va a haber auditorías. Las funciones de siempre de las EPS y las que se transforman a gestoras son las que van a auditar. Se dice es que una IPS pasa una factura, la EPS transformada en gestora tiene que auditarla, si se llega a demorar más de un mes, la IPS puede pasar la factura a la Adres y se le paga el 85 por ciento, pero la EPS transformada en gestora tiene que seguir auditando”, explicó en entrevista con W Radio.



Así mismo, el funcionario explicó que lo que propone el artículo es que, en el caso de alguna irregularidad por un pago de más o por un ajuste, al mes siguiente se verá corregido.



“No hay ningún inconveniente, aquí no se va a dejar de auditar, ninguna cuenta se va a dejar de auditar. Lo que estamos dándole es la posibilidad de que las IPS tengan caja”, agregó Jaramillo en la entrevista.



Con respecto al papel que jugará la Adres en la auditoría, señaló que esta entidad no se encargará de este proceso: “Vamos a pagar el 5 por ciento a las gestoras, 5 por ciento representan 4 billones y medio del año entrante (…) las EPS no desaparecen, van a hacer exactamente lo mismo, lo que no van a recibir es el dinero”.



Cabe recordar que, por la misma vía, Félix León Martínez, director de la Adres, explicó en el debate que la función de la entidad será ser el pagador único del sistema, pero no auditará las cuentas ni ordenará los servicios. “Solo seremos el banco, no vamos a auditar las cuentas, esa es una función que les corresponde a las gestoras de salud (actuales EPS)”, dijo.



UNIDAD DE SALUD