Hace algunas semanas, la ministra de Salud, Carolina Corcho, convocó una rueda de prensa en la que presentó una serie de estrategias para hacerle frente al desabastecimiento de medicamentos que se ha venido presentando a nivel nacional.



(Siga leyendo: Covid-19: Estados Unidos dejará de subvencionar vacunas y medicación en 2023).



Esto, después de que entidades como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) -que agremia a 10 EPS con más de 34 millones de personas afiliadas- notificara que en tan solo seis meses (entre enero y junio) las tutelas que los pacientes habrían interpuesto por escasez de un producto se habrían disparado en un 68,8 por ciento.



(De su interés: Minsalud: ¿qué va a hacer Colombia ante la escasez de medicamentos?).

El panorama generó alerta luego de que la asociación reportara que algunos fármacos son parte de tratamientos para enfermedades complejas. como es el caso de los antipsicóticos, que representan el 10 por ciento del total de medicamentos escasos identificados por el reporte de Acemi.



Justo después de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicara los 50 reportes de fármacos desabastecidos que había recibido este año y de que el informe de las EPS revelara que entre abril y junio recibieron 2.628 novedades de desabastecimiento, el Ministerio de Salud y Protección Social identificó cinco principales causas de este posible suceso.



La primera de ellas corresponde a la escasez global de materias primas, de materiales de envase, empaque, y de producto terminado. Según la entidad, la situación puede resolverse mediante mecanismos de compras agregadas o intercambios entre países para atenuar los problemas. Esto podrá llevarse a cabo mediante el fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), o mediante otras herramientas como la importación de medicamentos como Vitales no Disponibles, un instrumento que tiene el Invima con el cual se podría agilizar el ingreso de los fármacos al mercado nacional.



(Siga leyendo: ¿Por qué la artritis reumatoide afecta al corazón?).



Por otro lado, ante la cantidad de mujeres que aseguran no encontrar las pastillas anticonceptivas que el médico les recetó, la autoridad sanitaria ha mencionado que una de las alternativas sería que los pacientes y los médicos sean conscientes de que en el mercado hay fármacos con los mismos principios activos que podrías prescribirse bajo la demonicación genérica.



"Las mujeres nos han preguntado mucho por los medicamentos anticonceptivos y esta es una situación que está prácticamente resuelta. Hay dos marcas específicamente que se encuentran en escasez y son reemplazables por productos genéricos", aseguró la ministra de salud en aquella ocasión.



Otro de motivos que encontró la entidad de salud, se debe a la liquidación de las EPS. "Algunos de los medicamentos han entrado a ser parte del plan de beneficios para ser cubiertos por el sistema de salud vía UPC, dado el proceso inevitable de la liquidación de las EPS y el traslado de los pacientes a otras entidades, se ha dificultado que estas entidades receptoras continúen con la cadena de suministros. Por este motivo hay desabastecimiento de medicamentos", menciono la ministra.



Como solución ante esta problemática, el Ministerio señaló que ya ha mantenido diálogos con la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar) para impulsar la producción local de medicamentos. Adicional, la autoridad sanitaria también planea continuar con el seguimiento de los usuarios en los traslados de las EPS para que no se corte la cadena de suministros.



Lo cierto es que el tema está sobre el tapete y el Ministerio de Salud ha tenido conversaciones con todos los actores involucrados en este proceso para encontrar soluciones de fondo y se espera que el viernes próximo, día en el que la cartera ha convocado a otra reunión la ministra de salud y su equipo den a conocer una radiografía específica de la situación y mediadas para enfrentar la contingencia.

Más noticias de Salud:

- Minsalud: ¿qué va a hacer Colombia ante la escasez de medicamentos?

- Prednisona y corticoides ¿cómo funcionan y cuál es su uso?

- Daxxify: los beneficios del fármaco antiarrugas más duradero que el botox