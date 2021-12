El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció este miércoles que Colombia está entrando al cuarto pico por covid-19.



Adelantó que el país ya estudia una serie de medidas para abordar la variante ómicron.



Este martes, el Ministerio de Salud informó sobre 4.306 casos nuevos de covid-19 confirmados en las últimas horas. Dicha cifra no se reportaba desde hace meses.



El ministro Ruiz manifestó que las actuales condiciones epidemiológicas, además de los reportes desde los servicios de salud y el tipo de cuadro clínico que están presentando las personas que acuden a los hospitales, indican que arrancó un nuevo pico.



"El diagnóstico genómico es cosa de días, pero ya nos toca tomar una serie de medidas y recomendaciones en especial para poder abordar esta nueva variante en el país y su afectación", señaló Ruiz sobre ómicron, que sería el causante del nuevo pico.



Frente a otras variantes, ómicron se caracteriza porque el nivel de contagio es 5 a 10 veces mayor que la variante delta, explicó el ministro; por tanto, genera unos picos de contagio más rápidos y con un crecimiento acelerado.



En este sentido, Ruiz señaló lo siguiente: “esto es una cosa de días a muy pocas semanas, en la que los países han venido presentando este nuevo pico”. Y resaltó: “creemos que estamos en la entrada del pico generado por ómicron”.

Medidas de bioseguridad y signos de alarma

Si bien se desconoce la dimensión que podría tener este cuarto pico, dado que Colombia tiene un alto nivel de protección gracias a la vacunación, así como por inmunidad híbrida -correspondiente a personas que estuvieron en contacto con el virus-, es fundamental continuar con las medidas de bioseguridad y autocuidado.



Al ser indagado sobre medidas en diferentes ciudades, el ministro señaló que está vigente la Resolución 777 en la que se establecen medidas de acuerdo con el grado de afectación de cada ciudad. Ruiz señaló que “en la medida en que se genere ese crecimiento seguramente entrarán a ponerse más estrictos los aforos”.



Por otra parte, el jefe de cartera les recordó a los alcaldes y gobernadores que el uso del tapabocas es obligatorio en todo el territorio nacional.



“Lo importante es hacer cumplir las medidas para tener la menor afectación posible” mencionó.



En cuanto a signos de alarma, el ministro destacó que el cuadro de ómicron es similar a otras variantes, pero se parece más a un resfrío. "Es muy importante hacer el diagnóstico lo más temprano posible, porque la carga de virus es menor, por eso puede ser menos severa”, señaló.



Asimismo, destacó que la recomendación para las personas que sientan que tienen un cuadro gripal es consultar a su EPS y, en lo posible, no movilizarse a menos de que tengan dificultad respiratoria. El ministro Ruiz manifestó que, en la medida en que la atención se pueda manejar por teleasistencia, mejor.



Finalmente, de cara a las reuniones y celebraciones de fin de año, precisó que hay que hacerlas con tranquilidad y serenidad. Sin embargo, hizo la siguiente recomendación: “no deberíamos buscar sitios donde haya aglomeración, que nos generará una probabilidad alta de ser contagiados” . En el caso de que las reuniones familiares tengan invitados, es necesario que todos estén vacunados.



Por el momento, no se analizan confinamientos. "Lo que procede es vacunarse, completar los esquemas y vacunarse quienes no se hayan vacunado. Necesitamos estar cerca y ojalá superar el 90 % de la población vacunada", dijo el ministro. Y aclaró que, frente a una afectación de baja severidad en mortalidad y hospitalización, no tendría mucho sentido hacer cierres.

