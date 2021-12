En plena ola de contagios que ha provocado un nuevo pico del virus en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha mencionado que las autoridades sanitarias tomarán una serie de medidas y recomendaciones para atender la situación.



El jefe de cartera hizo un llamado a la concientización sobre el riesgo que implican las interacciones en esta época del año frente a la variante ómicron.



“Pasamos de 1.400 y 1.500 casos a más de cuatro mil casos diarios de una semana a otra; sin embargo la severidad podría no ser tan grande frente a otros picos, podría haber menor número de hospitalizados y menor número de fallecidos, de acuerdo con la evidencia científica revisada”, afirmó el ministro.



Según algunos estudios, la variante ómicron ha demostrado ser 5 a 10 veces más contagiosa que la variante delta y tiene un periodo de incubación más corto, lo que la hace también más contagiosa.



Por esta razón, el ministro hizo un llamado especial a la concientización en medio de estas fechas de mayores interacciones y muchos eventos, pues ahora más que nunca será fundamental mantener las medidas de bioseguridad: el uso de tapabocas, especialmente en espacios cerrados, ventilar lugares y asistir a la cita de la vacunación.



Por ahora, la herramienta más importante de mitigación contra la nueva ola de contagios es la vacunación. Por este motivo, el Ministerio de Salud ha alertado a toda la población para que completen su esquema de vacunación y se logre avanzar con la aplicación de dosis de refuerzo.



El ministro también recordó que los puntos de vacunación están por todo el país y las personas pueden vacunarse en cualquier ciudad, no necesariamente en la que viven,

“pueden hacerlo en el lugar que visiten en estas festividades y vacaciones, incluso pueden consumir algo de alcohol moderadamente y no tener problemas con la vacunación, de manera que no hay excusa”.



En Colombia se han adquirido más de 83 millones de vacunas, de las cuales han sido aplicadas 63 millones, es decir, hay casi 20 millones de vacunas disponibles para ser aplicadas, “no hay excusas para no vacunarse”.



Finalmente, instó a los establecimientos de ocio a mantener las medidas de vigilancia solicitando el carné de vacunación con esquema completo para entrar a todos los eventos cerrados y deportivos, siendo conscientes del riesgo que el país está atravesando.

