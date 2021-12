La variante de covid-19, ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de epidemiólogos y ciudadanos en las últimas semanas.



(Siga leyendo: Hay vacunas suficientes para cumplir con las metas, dice Minsalud)



La Red de Vigilancia del Genoma Sudáfrica (NGS-SA), presentó recientemente los avances preliminares de su estudio de la variante ómicron en donde concluyen que las investigaciones se están centrando en la transmisibilidad y el efecto sobre la inmunidad que proporcionan las vacunas actuales que se aplican en el mundo contra el covid-19.



(Además: Ómicron: qué es epistasis y por qué es clave para entender nueva variante)

Al respecto, Julián Fernández, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, se refirió a la severidad de la variante ómicron e indicó que aún hay debate sobre el tema. “No se sabe si es más, igual o menos severa. Pero no nos podemos relajar por eso. Más contagios representan más muertes, sobre todo en poblaciones no vacunadas”, aseveró.



(Le puede interesar: Viajeros deberán presentar carné de vacunación para entrar a Colombia)



El epidemiólogo hizo énfasis en que las vacunas seguirían siendo efectivas contra Ómicron. “Es muy importante intensificar el trabajo. La diferencia de lo que pase en diciembre la hará la vacunación de personas de riesgo y los refuerzos con terceras dosis”, agregó.



Sobre este mismo tema recordó que ya está demostrado que los refuerzos tienen mayor protección cuando son heterólogos, por eso alcaldes, gobernadores y personal de salud que atiende vacunación covid, deben estimular los refuerzos heterólogos en adultos de 50 años o más.



“En un escenario de más transmisión es esencial llegar con este blindaje. Las

coberturas de niños y jóvenes son claves para el retorno escolar y reducir el contagio. Pero los refuerzos nos pueden llevar a salvar a vidas, con o sin ómicron”, afirmó.



(Lea también: Estos son los últimos hallazgos sobre la variante ómicron)



Finalmente, Fernández indicó que frente a la amenaza de nuevas variantes contagiosas el país debe fortalecer la vigilancia.



“Esta tarea sigue siendo importantísima. Las vacunas son efectivas, pero aún hay gente que no está inmunizada y por eso este indicador no se puede descuidar”, concluyó.

Más noticias de Salud

-Aforos y eventos masivos serán definidos por vacunación y ocupación de UCI

​

​



-Invima autoriza vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años