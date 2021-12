El mundo registró en las pasadas 24 horas 1,35 millones de contagios por covid-19. Este aumento en los indicadores está asociado al auge de la variante ómicron, considerablemente más contagiosa que la delta y Colombia no es la excepción.



(Siga leyendo: Covid-19: sigue disparado el aumento de casos, reportan 8.436 contagios)



Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mencionó que la entidad continúa evidenciando resultados de

valor técnico y científico para comprender los beneficios de la vacunación frente a los efectos del covid-19.



(Además: Colombia recibió 43.540 dosis de vacunas de Moderna)

Fernández Niño explicó que los resultados de los estudios se obtuvieron a partir del análisis de una cohorte dinámica, con el cálculo de tasas semanales crudas de hospitalización y muerte por covid-19, para distintos grupos de edad, entre febrero y diciembre de 2021.



(Lea también: Dos dosis de la vacuna de Janssen reducen hospitalización por ómicron)



“Estos resultados serán depurados y ajustados y se publicarán en revista científica y complementan los análisis previamente publicados”, indicó.



De acuerdo al director, los estudios indican que las personas que no se han vacunado tienen un riesgo 72,3 veces más alto frente a quienes sí se vacunaron. Por ejemplo, en el grupo de personas de 50 a 59 años, el riesgo de morir por covid-19 es 132,8 veces más alto entre los no vacunados.



(De su interés: La respuesta de las células T se mantiene ante ómicron, según estudio)



“Por eso la importancia de la vacunación contra el covid-19, especialmente en los grupos de mayor riesgo. Estos resultados nos permiten evidenciar la importancia de la vacunación en nuestro país y es, también, una invitación para que quienes no lo han hecho se acerquen a un punto de vacunación lo antes posible”, recomendó el director.



Finalmente, el funcionario señaló que con la llegada de la variante ómicron y el surgimiento de nuevas variantes, así como el incremento de la interacción social en esta época de fin de año, se resalta que la vacunación es la mejor decisión para prevenir las formas graves del virus y la muerte por covid-19.



(Le recomendamos leer: OMS advierte de riesgo muy elevado por ómicron en actual repunte mundial)



Asimismo, invitó a continuar con las medidas de autocuidado y cuidado por el otro, como el lavado de manos, uso correcto de tapabocas y la ventilación adecuada de los espacios.

Más noticias de Salud

-Casos en Colombia se disparan en 2.000 de ayer a hoy: 6.326 contagios









-Récord de contagios de covid-19 en el mundo en los últimos siete días