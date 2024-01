Minsalud responde a cuestionamientos de las EPS ante aumento de la UPC

"A mí me interesaría saber dónde está llegando la plata", señaló en una rueda de prensa el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, luego de toda la polémica que se ha desatado en las últimas semanas por las reclamaciones que han hecho las Entidades Promotoras de Salud (EPS) frente al cálculo que se hizo para establecer la subida de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que fijó recientemente el Gobierno Nacional.

El jefe de cartera de salud enfatizó que "la información suministrada por las EPS no coinciden con lo que dicen públicamente". Expresó que, solo para el cálculo de la UPC, cuatro de 28 EPS presentaron informes con datos verificados, mientras que algunas suministraron informes erróneos y otras más no quisieron brindarlos.



Las entidades que presentaron informes correctos, de acuerdo con el ministro Jaramillo, fueron Sura, Salud Total, Servicio Occidental de Salud, y Nueva EPS.



También, Jaramillo se refirió a la demanda que interpuso en anteriores días a 21 EPS: "Cuando pedimos una acción popular para que se mire qué es lo que está pasando con las reservas y el incumplimiento, se nos viene el mundo encima".



El alto funcionario argumentó que se debe preservar el presupuesto de todos los colombianos, que representa casi 20 por ciento de todo el presupuesto nacional.



"Nosotros no tenemos que preguntarles a las EPS si debemos cumplir con la ley", destacó Jaramillo.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro argumentó que hubo 17 mesas técnicas con las EPS. Foto: Minsalud

Cobertura del sistema

En la rueda de prensa, el ministro Jaramillo expresó la importancia de que se afianzara atención primaria en sanidad, debido a que "ninguna EPS cumple en su totalidad con las coberturas individuales de promoción y prevención".



Según las cifras presentadas por el Ministerio de Salud, en el caso específico de captación temprana en el control perinatal, el 62 por ciento de pacientes no es atendido oportunamente.



Jaramillo enfatizó que "este es un Gobierno que puede demostrar que más inversión ha hecho" e informó que durante este año se espera que 11.523 equipos básicos de salud estén en el país para garantizar que los servicios y tecnología lleguen a toda la población, que serán financiados por la UPC.

¿Se tuvieron en cuenta las observaciones de las EPS?

El alto funcionario señaló que se realizaron 17 mesas técnicas con las EPS durante un tiempo de seis meses, en donde, además, se realizó un proceso de retroalimentación para que las aseguradoras rectificaran la información suministrada.



"Se recibió la información suministrada por las EPS, empiezan los procesos de calidad y retroalimentación y ya luego de haber retroalimentado y recogido todo, se va a la conformación de la base de datos final", aseguró Jaramillo.



Además, agregó que "solo se puede trabajar con ellas (las EPS), y se retroalimentó permanentemente para tener una información fidedigna".



Por su parte, el director de la Adres, Félix León Martínez, señaló que solo le piden a las EPS seriedad en las cifras y que "lo que le pide el sistema a estas, que no las audita, es que presenten al final del año los servicios y costos que tuvieron, en qué se gastaron la plata".

Más noticias aquí