El ministro de salud se pronunció luego de escuchar cerca de 30 discursos en el debate a la salud, que se ha dado en el transcurso del día en la Comisión Séptima a la Cámara de Representantes



Ante los opositores de la reforma y la petición de que está se suspenda, Jaramillo se mantiene firme en escuchar las versiones y preocupaciones del sector, con el fin de construir un documento que beneficie a los colombianos y en el que se tengan en cuenta las partes.



En una corta intervención, Gulliermo Jaramillo pronunció que ha tenido la oportunidad de dialogar con la mayoría de las personas, inclusive con las que intervinieron en el espacio diplomático y que, en consecuencia se han llegado a acuerdos en una alta cantidad de puntos que no están consignados por escrito.



Por ello, solicitó entrar en un debate activo para aprobar los articulados que no tienen problema y con los que hay un consenso común. Esto, con el fin de mostrar los cambios que han surgido en el camino y para evidenciar que este proyecto contesta a las inquietudes que personas, pacientes, IPS, EPS, académicos, incluso, exministros que están en contra de la reforma.



"Tengo que decir que ha sido un debate de mucha altura, con el interés de todos de llegar a consensos. Fue muy importante oirlos para entender que más que atacar al proyecto, quieren aportar y nosotros estamos dispuestos a aceptarlo", agregó Jaramillo.



Comisión Séptima de Cámara de Representantes de la República. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Por otro lado, dijo estar seguro que en la marcha del debate se van a resolver inquietudes que se han planteado a lo largo de la conversación y se va a comprobar que muchos de los problemas que percibe la oposición, ya no existen por las modificaciones que se han hecho.



"Hemos consensuado con todos los sectores en lo que respecta a los límites. Nos interesa llegar a acuerdos para que exista la posibilidad de tener la mejor reforma para los colombianos. Creo que ese es el interés, no hay más que eso", comentó.



Además, expuso que en horas de la tarde se reunirá con el Pacto por la salud que preside Galán, exministro de salud, con el objetivo de continuar con el proceso de dialogo y entendimiento.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO