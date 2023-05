El ministro Jaramillo es médico cirujano, con especializaciones en cirugía cardiovascular y torácica de la Universidad Lund y en cirugía cardiaca pediátrica de la Universidad de Uppsala, ambas en Suecia. Actualmente busca afanosamente un acuerdo para sacar adelante la reforma de la salud en el país.

El cronista le pregunta para EL TIEMPO, ¿cómo va a conseguir el apoyo liberal, siendo el jefe de ese partido, el expresidente César Gaviria, gran crítico del proyecto



Tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo seguimos trabajando coordinadamente con el Partido Liberal, que todavía tiene representación en el Gobierno: tiene cargos tanto regional como nacionalmente.

Pero el jefe único del liberalismo, el expresidente Gaviria, no está de acuerdo con varias de las propuestas del proyecto de reforma de la salud…



Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

En la política puede haber discrepancias en un momento dado, pero también podemos llegar a acuerdos. Eso es gobernar. Continúan siendo partido de Gobierno. Tenemos que solucionar el problema. Los conservadores y ‘la U’ ya se declararon independientes, pero se puede recomponer, si nos ponemos de acuerdo sobre las reformas que se deben hacer.

Pero una de las garantías de salud son las EPS, que la reforma va a acabar…



Eso no es cierto. Las EPS se van a transformar. Eso es diferente. Precisamente mañana lunes me voy a reunir con todas las EPS y voy a tener una reunión con todas las asociaciones de pacientes para explicarles la reforma.

¿El objetivo fundamental es cuál?



Es que aquí se ha satanizado esta reforma, se ha informado mal. Reconozco que nosotros tampoco hemos sido buenos informadores. A las EPS les vamos a pagar hasta el 8 por ciento del total de los aportes de los colombianos a salud. Eso es casi 8 billones de pesos anuales. Y después me voy a reunir con los pacientes para explicarles un capítulo exclusivo para ellos y decirles la verdad de la reforma: conservan todos los beneficios que tienen hoy.



No es cierto que las EPS se acaben. Dejarán de ser intermediarias FACEBOOK

¿Y qué espera obtener en esas reuniones?



Apoyo. Y si tienen algunas dudas las responderé y explicaré. Y si hay sugerencias que nos parezcan buenas y oportunas las vamos a aceptar.

Dice usted que a las EPS les darán el 8 por ciento del aporte de los colombianos a la salud. Pero ellas dicen que les quitaron unos 90 billones que ahora los manejará Adres (administradora de recursos del sistema de seguridad social en salud)…

No, no se los hemos quitado. En el sistema actual ellos son intermediarios entre el paciente y el hospital. Ahora vamos a pagar directamente a clínicas y hospitales. Además, el riesgo financiero ya no lo corren, lo correrá la nación.

Las EPS recibían cerca de 90 billones, ahora recibirán solo 8 billones…



Esto es un estímulo. O sea, estamos pagando 8 billones de pesos para que cumplan su función de gestoras y continúen en el sistema sin ningún inconveniente. ¿Qué pierden? Nada, porque ese dinero no es para ellas, el 90 por ciento es para pagar los servicios de la salud.

Pero las EPS dicen que con esa reforma van a desaparecer…



Si cumplen los requisitos de permanencia no desaparecen. Ahora, si lo dicen, entonces hay gato encerrado. ¿Es que se está haciendo un uso diferente de los 90 billones o 80 billones de pesos? ¿No? Esa plata no es para que la manejen en beneficio de ellos, solamente es para pagar servicios. Entonces, les decimos: ‘miren: las clínicas y hospitales se quejan porque ustedes no les pagan a tiempo, entonces no va a haber su intermediación. Nosotros vamos a pagarles directo a las IPS, pero les vamos a pagar a ustedes hasta 8 billones para que sigan realizando todas las demás funciones y las que realicen como gestoras de salud.

¿El problema de las EPS es que no pagaban lo que recaudaban?



A hospitales y clínicas no les pagan al día. Por eso, vamos a pagar directamente, para evitar esa intermediación. Las clínicas y los hospitales no están recibiendo esos recursos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La cuenta pasa a una clínica y al mes, la Adres le tiene que haber pagado el 80 por ciento. Si no lo hace, la auditoría que le harán las gestoras investigará en dónde está la irregularidad. Pero vamos a pagarles para que tengan flujo de caja.

El presidente Gustavo Petro con su nuevo ministro de Salud, el médico Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿La conclusión es que las EPS no están funcionando?



No están funcionando bien. Mire: ayer me senté con directivas del Hospital Santa Sofía, de Manizales, sobre todas las veces que se han declarado en iliquidez en estos últimos diez años y le han dejado deudas por 120.000 millones de pesos. Hoy tratan de construir un nuevo hospital, que se hubiera podido construir con esa deuda.

¿No hay el riesgo de que se vuelva todo burocratización?



No. Los recursos van a estar direccionados directamente a las IPS.

Colombia tiene un 94 por ciento de la población asegurada en salud a través de las EPS. Lo que es casi un aseguramiento universal. Si estamos tan bien, ¿por qué cambiamos?



Porque tener un carné de una EPS no le da a usted un derecho a la salud. En las regiones apartadas no llega la salud; a los pueblos no llega el médico ni el odontólogo, tampoco llega el nutricionista y no hay atención. Precisamente allá queremos llegar. Aquí en Bogotá hay gente del sur que atraviesa toda la ciudad para que la atiendan en la 130 o en la 140, en el norte de Bogotá, durante tres horas y luego, son otras tres horas de regreso cuando pueden atenderlo.



Gobierno dará 8 billones de pesos a las EPS cuando se transformen en gestoras de salud FACEBOOK

El expresidente Gaviria ha dicho, respecto a la reforma, que hay riesgos de corrupción y politiquería...



En Colombia los riesgos de corrupción los hay. Yo pregunto: ¿por qué en las juntas de EPS aparecen familiares de políticos? Yo podría decir que todas las EPS tienen un padrino detrás.

Por ejemplo...



Si usted investiga obtendrá la respuesta. Mire a ver si no hay personas que han actuado en política, que han sido ministras o ministros, o han sido familiares o hermanos o amigos de los políticos.

¿La reforma de la salud no es muy populista? En el sentido de que ofrece cosas que no se van a poder cumplir…



No. Es muy realista. Va a atender la salud de la gente más necesitada del país y le apuesta a la prevención de la enfermedad y a la atención primaria. Esa es la base de la salud y eso es lo que se ha desatendido. Y por eso, en este momento hay hasta un 40 por ciento de la población que no está siendo atendida en forma adecuada. A mí nunca me ha llamado una EPS a decirme que me haga un antígeno prostático; no llaman a la mujer a que se haga una citología o una mamografía; imagínese con el campesino, con el obrero, eso no sucede con las gentes humildes del país.

¿La reforma no está siendo defendida como un discurso de campaña electoral?



No. Por primera vez vamos a poder cumplirle a la Corte Constitucional que en el 2008 dijo, a través de la sentencia T-760, que teníamos que cumplir con varios objetivos en materia de salud. En el 2015 no se reglamentó el derecho a la salud, y la vamos a reglamentar ahora. Vendrá la presentación de un proyecto que reglamenta el derecho a la salud. Aquí estamos casi reglamentando la ley.

¿Me habla de reglamentación a la ley estatutaria de la salud?



Sí, sin meternos en los temas estatutarios, tratamos de cumplir lo ordenado por la Corte en 2008. Aquí estamos tratando de recuperar 15 años perdidos.

Reconozco que el Gobierno no ha sido buen informador FACEBOOK

¿Qué ordena la ley estatutaria?



Casi todos sus principios están en la reforma. Básicamente que la gente tenga derecho a la salud, sin recurrir a la tutela, que se le presten servicios de salud. Tenemos hábitos alimenticios que hay que cambiar. Yo fui a estudiar cirugía cardiaca pediátrica a Suecia y me encontré con que, por ejemplo, los finlandeses que consumían mucha grasa, mantequilla, que tomaban mucho vodka, tuvieron que cambiar sus hábitos porque se estaban muriendo por enfermedades del corazón. Sus coronarias se taponaban y llegaban en cantidad a operarlos en Suecia. Entonces cambiaron sus hábitos alimenticios y comenzaron a tener una situación diferente. La salud no es solamente una EPS, no es una gestora, no es un hospital, no es un puesto de salud. Toda la salud tiene que ver con cómo nosotros vamos a ser capaces de lograr el bienestar para todos y todas.

Las EPS sostienen que la reforma destruye 100.000 empleos formales. Y la Asociación de Pacientes de Colombia, que reúne a más de 150 organizaciones, señala que el texto aprobado no soluciona los problemas actuales del sistema …



El artículo 55 de la reforma dice que las entidades gestoras de salud preservan el manejo clínico de los pacientes en grupos con enfermedades crónicas de alto riesgo. Se le mantiene su médico, se mantiene su prestadora, se mantiene su gestora dentro de la institución prestadora de salud durante al menos seis meses posteriores a su transformación. En ningún caso se suspenderán tratamientos o se negarán consultas médicas con especialistas dentro del periodo de transición. Esos son derechos adquiridos por la lucha de la gente.



Facebook Twitter Linkedin

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara. Foto: Mauricio Moreno-EL TIEMPO

Con respecto a los médicos y las enfermeras, ¿qué contiene la reforma?



Va a haber una formalización. Va a haber liquidez de los hospitales y clínicas para que paguen mensualmente al personal sanitario.

¿A cuánto asciende la deuda de las EPS con clínicas y hospitales?



Podría estar por encima de los 14 billones de pesos, desafortunadamente.

Y hablando de médicos, ¿qué va a pasar con los especialistas?



Los especialistas son una mano de obra muy, muy importante. La ley permite que ellos tengan un contrato laboral, como ellos lo quieran determinar.

Usted no habla del sector privado...



No. Nosotros no nos metemos allá. De las clínicas, en los hospitales públicos, puestos de salud. Ahí vamos a ir formalizando el trabajo, para que podamos tener personas que no los contraten por dos meses, sino para trabajos estables. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ayudar a esos hospitales, a esos centros de salud, a esos centros de atención primaria con los recursos, con el presupuesto definido. Claramente una parte para el pago de los trabajadores, el otro para la administración. Entonces, vamos a tener la seguridad de que le vamos a pagar a la gente a tiempo.



¿Ustedes no reglamentan para nada servicios de salud en el sector privado?



No, no podemos. Las clínicas tienen sus propios regímenes privados. Nosotros no intervenimos para nada.

¿Cómo va a quedar la entrega de medicamentos, que hoy funciona muy bien con la EPS? ¿Y la historia médica? ¿Hay que volver a inscribirse en la gestora?



Vuelvo y repito: no se están terminando las EPS. Se transforman, y todos, quienes están afiliados, podrán continuar. Por supuesto que seguirán suministrando medicamentos. Es norma de ley. En este proceso de transición, todo esto se va a dar y vamos nosotros mirando en detalle cómo se va logrando que todos esos temas queden claramente definidos.

Dentro de la historia médica, si mi EPS tiene mi historia clínica, ¿con la reforma debo volver a inscribirme en la gestora?



No, porque la gestora de salud y vida tiene su historia, pero generalmente no es la EPS la que tiene la historia de uno. La tiene, generalmente, la clínica a donde uno va. Es que no se pierde la afiliación, la afiliación sigue existiendo. Yo estoy en Sanitas, y voy a seguir perteneciendo a Sanitas y cuando necesite ayuda, voy a Sanitas. Así va a ocurrir con todos los colombianos que tienen seguridad en salud.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO