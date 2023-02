Este martes, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, confirmó en Blu Radio que la reforma de la salud "se va a presentar en los próximos días" y que están terminando los detalles del proyecto. El funcionario agregó que “es tal vez el articulado más complejo porque hay un cambio de modelo hacia la atención primaria, hacia la atención básica y hacia un régimen que va a cambiar el sistema de pagos".



El proyecto genera incertidumbre en los gremios y sectores políticos. Incluso el propio presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, aseguró que está “muy preocupado” y aunque dijo que el sistema sí necesita una reforma, no está de acuerdo con acabar con las EPS.



Además, un grupo multidisciplinario que ha trabajado a lo largo de varios años desde las altas esferas del gobierno en ámbitos relacionados con la salud de los colombianos y el mejoramiento del sistema de salud, presentó un derecho de petición al Ministerio de Salud con una serie de preguntas sobre el cumplimiento de los procesos de consulta y participación, y la naturaleza legal de la reforma a la salud.



Ahora, Carolina Corcho, ministra de Salud, manifestó en un conversatorio sobre la reforma al sistema de salud, realizado este mismo martes, que la razón de que no se ha presentado el articulado ante el Congreso de la República es porque no está listo.



“Nosotros esperamos radicar esta reforma lo más pronto posible, la razón por la que no se le ha presentado al país es justamente, que si la presentamos incompleta van a decir que es improvisación y que va a generar mayor incertidumbre. Entonces nosotros consideramos lo más prudente, ya con el documento completo, cuando ya esté, hacer la presentación en la radicación del proyecto de ley”, manifestó Corcho, en declaraciones recogidas por la emisora Blu radio.

Sobre uno de los puntos más polémicos, Carolina Corcho publicó, hace unos días, una imagen en la cual señala que ‘las EPS no curan, las EPS facturan’.



Aunque el mensaje volvió a encender las alarmas de las distintas esferas por lo que tendrá el proyecto de reforma, el presidente Gustavo Petro manifestó: “Me gusta un gobierno al lado de los movimientos sociales. Una sociedad movilizada y un gobierno movilizador. Sociedad que se mueve, sociedad que está viva”.



