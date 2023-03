El debate sobre cómo debe ser la reforma de la salud sigue abierto. Además de las distintas propuestas de proyectos de reforma radicados en el Congreso, numerosos debates en espacios académicos y empresariales siguen sumando ideas sobre las propuestas que deben permanecer en los textos y las ideas que podrían afectar al sistema actual.

(Lea también: Reforma a la salud: las preocupaciones que todavía tienen las EPS)

En ese contexto se realizó ho el foro '¿Cuál es la mejor reforma?', organizado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi) en el cual participaron su director, Bruce Mac Master; la vicepresidenta de Salud de la Andi, Ana María Vesga; y la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Mac Master enfatizó en que el espacio surgió a partir de la cantidad de representantes sectoriales del sector salud que hacen parte del gremio."Quisimos proponer una conversación desde la óptica de los distintos agentes, ¿qué les pasa a unos, qué les pasa a otros?", señaló el directivo gremial.

Quien agregó además que pronto habrá nuevos foros con otros ministros y actores del Gobierno como la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para hablar de la reforma pensional.

Este lunes, a partir de las 8:00 a.m., conéctese con #ForosTemáticosANDI en la conversación sobre el sector salud con la Ministra @carolinacorcho, la @ViceSaludANDI, @AnaVesga_G, y el Presidente de la ANDI, @BruceMacMaster.



Conéctese aquí👇https://t.co/cl0YPmLy1i — ANDI (@ANDI_Colombia) March 11, 2023

Riesgos para los pacientes

En ese sentido se inició cuestionando a la ministra sobre qué riesgos existen de que pueda presentarse una falla en el servicio desde el punto de vista de los pacientes. Eso teniendo en cuenta las funciones que realizan las EPS más allá de la intermediación financiera. Entre ellas, señaló el director gremial, el de la agencia del paciente y su representación a lo largo del sistema.

Ante ello, la ministra inició asegurando que si hoy existen 5 propuestas de reforma cursando en el Congreso es porque el país está de acuerdoen que es necesario realizar cambios a la prestación de este servicio.

"Hay un concenso en el país de que el sistema tiene que ser reformado. El sistema tiene muchos problemas de inequidad, esta es una disusión donde hay un relativo consenso", resaltó Corcho.

En ese sentio, la ministra aseguró que las EPS tienen deasiadas funciones y eso les da un poder hegemónico demasiado dominante que ha generado problemas frente al Estado y frente a los propios ciudadanos.

"Nos parece a nosotros que hay que hacer una redistribución de esas funciones porque sino terminas generando un poder dominante", resaltó Corcho.

(Lea también: Reforma de la salud: todo lo que tiene que saber)

Las tutelas en el nuevo sistema de salud

Ante eso, la la vicepresidenta de Salud de la Andi, Ana María Vesga intervino cuestionando qué pasaría entonces con los pacientes que hoy para solicitar un servicio de salud no prestado utilizan la tutela dirigida a las EPS. En ese sentido preguntó, ¿quién entonces respondería las tutelas de los ciudadanos en el nuevo sistema?

Al respecto, respondió la ministra, que como "la tutela es una exigibilidad de un derecho, los derechos se exigen al Estado". Por lo que en ese caso, según Corcho, el juez debe dirigirse a quien sea el prestador del servicio en el nuevo sistema, es decir si la tutela es hacia el Centro de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs) debe ir allí, sino a la clínica, y así.

"Yo he sido accionante de tutelas y los jueces la dirigen a la EPS bajo la premisa de que es la garante. Pero resulta que la EPS ya consiguió la cita en la clínica o el hospital, pero la EPS no le ha pagado a ese centro y se presentan trabas administrativas. El juez debería dirigir la tutela a la clínica. Porque hay una distorsión en pensar que la EPS es el Estado, y no, la EPS no es el Estado", señaló Corcho.

La capacidad del Estado

Por su parte Mac Master, entendiendo dicho concepto, cuestionó si el Estado tiene la capacidad y efectividad para responder a las necesidades que requiere el sistema y tomar algunas de las funciones que hoy realizan las EPS.

"Yo no quisiera que se subestimara la capacidad del Estado de hacer cosas que no puede hacer. Cuando se presentan fallas en salud se mueren personas", aseguró Mac Master.

Al respecto, respondió Corcho, que el sistema funcionará en conjunto con el sector público y privado. Sobre todo en la atención de mediana y alta complejidad.

"En alguna parte del país el sector privado no va a ir. Yo tengo 800 municipios donde el Estado es el actor dominante. Yo no le puedo decir a esos 800 municipios que como el Estado es ineficiente entocnes no va a ir", puntualizó Corcho.

La ministra aclaró que el giro directo que propone la reforma desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las clínicas y hospitales en realidad se traduce en destatizar el sistema, pues simplica el pago que hoy hacen 28 EPS que funcionan como si fuesen el Estado.

(Lea también: Eliminación de EPS: el 80 % de personas en zonas urbanas no estaría de acuerdo)

"Se ha dicho que nosotros queremos estatizar el sistema, eso no es cierto. No podemos decirle a millones de colombianos que el Estado no sirve", resaltó la directora de la cartera de sanidad. "Si tienes un pagar uno único desburocratizas el sistema. Vamos a desestatizar el Adres. Y que los empresarios hagan parte de la junta directiva del Adres", agregó Corcho.

El proceso de transición

En ese sentido, Mac Master intervino y puso como ejemplo el cambio en el sistema de salud que se hizo en la comunidad autónoma española de Cataluña. Donde hacer el proceso tomó 30 años con apenas 7,5 millones de habitantes.

"El estado colombiano es significativamente débil cuando uno lo compara con otros. En Cataluña se demoraron 30 años. Y mientras tanto fue un desastre", señaló Mac Master.

Ante ello, respondió Corcho, eso es algo que ya se consideró por lo que en el proceso de transición el sector privado sería clave. "Todo eso ya lo consideramos. En la transición nosotros planteamos es que no tiene sentido abrir más EPS para que traslademos acá y liquidemos allá. Las EPS que funcionan continuarán", resaltó.

La ministra destacó que se está considerando la opción propuesta en el otro proyecto de reforma impulsado por los partidos políticos y radicado hace algunos días, de pagar a las EPS un 5 % por gestión administrativa. "Los sistemas de salud no evolucionan de un día para otro, y ahí se da la posibilidad para que las EPS que funcionan continuen", señaló Corcho.

El Presidente de la ANDI, @BruceMacMaster habla sobre inquietudes y coincidencias de la reforma a la salud #ForosTemáticosANDI pic.twitter.com/Af2Q4VZTN7 — ANDI (@ANDI_Colombia) March 13, 2023

Personal de salud

Pasando a otro tema, Mac Master cuestionó sobre lo que se propone para el personal de salud y los costos que esto implicaría.

Ante ello, la ministra Corcho aseguró que la prioridad es empezar el proceso de formalización, algo que costaría 9 billones de pesos pero que no se va a lograr completamente en los 4 años del Gobierno. Pero que sí se lograría a nivel de la atención primaria con un modelo que plantea progresividad. "El debate sobre el impacto fiscal nos da que eso cuesta 0,5 % del PIB adicional", aseguró la directiva de la cartera.

También la ministra resaltó que se presetará próximamente una propuesta desde el Gobierno para impulsar el estudio de profesiones en salud en zonas donde se requieran con un estímulo desde el Gobierno.

También habría estímulos para estudiar especialidades que se requieren en zonas disperas y alejadas del país, entre ellas médicos familiares, ginécolgos, pediatras, internistas y psiquiatras.

Por otro lado la directiva de la cartera de sanidad resaltó la necesidad, como lo propone la reforma del Gobierno, de que exista un tarifario en el que se definan los costos dependiendo de la zona donde se presta el servicio.

Transformación del Invima

Sobre la cirsis que vive actualmente Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y que ha dificultado su actuación en temas como el desabastecimiento de medicamentos, Vesga preguntó qué se está haciendo para generar una transformación profunda de la entidad.

Ante ello, al ministra aseguró que el Invima viene atravesando probemas desde hace años y por eso pidió que se aprobara en el Congreso las facultades extraordinarias que el proyecto de reforma de la salud da al presidente para poder intervenir la entidad.

Eso, porque según ella, es muy complejo presentar un proyecto de ley para reformar y arreglar los problemas que presentan cada una de las entidades del sector como el Invima.

"El Invima necesita una reestructuración. Para eso necesitamos que el Congreso de la república apruebe las facultades extraordinarias que le da el proyecto de reforma de la salud al presidente", enfatizó la ministra.

Las propuestas

Finalmente y teniendo en cuenta que hoy existen 5 proyectos de ley de reforma de la salud en el Congreso, Mac Master cuestionó a la ministra sobre cómo ve dichas propuestas y si hoy desde el Gobierno existe una discusión abierta con los demás sectores.

Ante ello, la ministra resaltó que desde el Gobierno están ecuchando, pero que piden mente abierta a los demás sectores para lograr los cambios que se requieren en el sistema.

"Evidentemente la discusión final la tiene el Congreso de la República. Nosotros somos conscientes de que ningún proyecto de ley sale igual que como entra. Pero no queremos que todo cambie para que nada cambie. Yo sí quiero hacer un llamado para que nos dispongamos al cambio", señaló Corcho

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD