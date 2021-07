Ministerio de Salud trabaja en un carné electrónico para los vacunados

Estas palabras las quería leer o escuchar el país entero: “Aspiramos a superar la pandemia en el país a finales de este año”. Son del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Y él mismo traza una clara hoja de ruta sobre lo que el Gobierno hará para lograr ese objetivo: acelerar y aumentar la vacunación, apertura de vacunación sin limitaciones por la edad, vacunación para niños desde los 12 años y para madres gestantes, creación de una especie de certificado de vacunación y posible adopción de medidas restrictivas para quienes no se vacunen.

El ministro Ruiz, además, responde duras críticas que le formuló recientemente en este diario el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cuando en su columna dominical tituló ‘El paquetazo’, para calificar al ministro Ruiz, quien precisamente pertenece a su partido, Cambio Radical.



¿A qué atribuye el Gobierno el hecho de que 4,3 millones de personas habilitadas para vacunarse contra el covid-19 aún no lo han hecho?



A una falsa percepción de menor riesgo de morir en la población más joven. Y es falsa porque el tercer pico nos mostró una mortalidad con efectos devastadores en las familias. La tarea es convencerlos de vacunarse. La buena noticia es que tenemos coberturas superiores al 80 % en población mayor de 60 años.



¿Qué hacer con las personas que por voluntad propia no se vacunan?



Está claro que en la vacunación prima el interés general sobre el individual. La vacunación es un deber con la sociedad.

¿Se estudia la aplicación de las restricciones para personas no vacunadas?



No se descarta, en aras de ese interés general, aplicar ciertas restricciones a eventos y actividades sociales. Estamos en proceso de análisis sobre este tema.



¿Es posible que Colombia adopte la exigencia de un pasaporte sanitario para el ingreso de restaurantes y otros establecimientos públicos, como lo hizo Francia?



Está dentro de las posibilidades. De hecho, ya estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta para poder tener carné electrónico que nos permita tener un control y verificación de vacunación en el país y en diferentes lugares.



Es decir, ¿habría carné electrónico para los vacunados?



Estamos trabajando en una certificación electrónica. Pronto podremos dar más detalles al respecto, así como el alcance que tendrá y sus funciones.

¿Cuándo arrancará la vacunación sin ninguna restricción de edades?



En los municipios con población menor a 100.000 habitantes ya existe la vacunación para mayores de 16 años, entonces podemos reconocer que la vacunación abierta para los diferentes grupos de edad priorizados en el Plan Nacional de Vacunación ya comenzó en algunas partes del país. Pero la población puede estar tranquila, vamos avanzando, ya tenemos más de 24 millones de dosis aplicadas, más de 15 millones de colombianos con una dosis y más de 10,5 millones de ciudadanos con esquemas completos. Debemos tener en cuenta que si damos apertura a todos los grupos de edad las aglomeraciones y logística podrían generar complicaciones, entonces por eso hay que dar una apertura gradual y progresiva de las vacunas. Lo previsible es que a mediados de agosto ya estemos vacunando a toda la población adulta sin restricciones.



¿Adulta quiere decir mayores de edad?



Sí

¿Es posible un nuevo pico de covid-19 en nuestro país en los próximos meses?



Es posible un cuarto pico en la medida que se presenten aglomeraciones, se dé relajamiento de las medidas de bioseguridad y existan personas susceptibles al virus, por eso hacemos el llamado a la vacunación, teniendo en cuenta que sería en personas no vacunadas que se presentaría.



¿La vacunación para los mayores de 12 años podría comenzar también en agosto?



Hemos venido bajando por quinquenios y la población de 12 a 16 años junto a las gestantes fueron las incluidas en la más reciente actualización, según la evidencia científica para la inmunización con Pfizer. Esperamos avanzar de manera rápida y efectiva con la población adulta para continuar con poblacional entre 12 y 16 años. Sin embargo, es importante aclarar que actualmente todo niño mayor de 12 años con comorbilidad debe tener acceso a la vacuna. Seguramente hacia finales de agosto, habrá apertura para la población de 12 a 18 años sin comorbilidades.



¿Usted cree que ya podremos celebrar Navidad y Año nuevo sin riesgo de contagios por el alto índice de vacunación?



Confío en que no bajaremos la guardia como país para poder tener unas celebraciones decembrinas en familia, además de enmarcadas en el cuidado para no repetir lo que sucedió en 2020, que terminó siendo un nuevo pico en el país. Podemos pensar en estar con nuestras familias, pero dejaré una tarea para que esto se logre: autocuidado y vacunación. Si juntos nos unimos acudiendo a los puntos de vacunación y cuidándonos, podremos tener un diciembre diferente al anterior.



¿Es posible en un mediano plazo eliminar el uso obligatorio del tapabocas en todo el territorio nacional?



No veo factible quitar el tapabocas antes de 2022.



¿Tenemos ya vacunas aseguradas para toda la población sin riesgo de escasez?



Siempre las hemos tenido y a medida que incluimos nuevos grupos poblacionales buscamos adquirir más, así como las donaciones que nos han llegado del Gobierno de Estados Unidos y la compra que hicieron los privados.



¿Usted cree que será necesaria una tercera dosis?



Es un tema muy incierto. Todavía no hay evidencia.



El mundo entero sabe que habrá que vivir con el covid en el futuro. ¿A partir de ahora será indispensable la vacuna el resto de la vida?



Sería muy prematuro dar una respuesta a esto, pues en el mundo se siguen desarrollando estudios para poder establecer el tiempo de inmunidad de las vacunas, necesidad de refuerzo y demás. Lo cierto es que el covid-19 se convertirá en una enfermedad endémica, es decir, permanecerá en el tiempo como las 106 patologías de las cuales hacemos vigilancia epidemiológica a través del Instituto Nacional de Salud (INS). En ese orden de ideas, probablemente se tendrá que evaluar las poblaciones de mayor riesgo de manera similar a la influenza.

¿Cuándo Colombia podrá dar por superada la pandemia?



Aspiramos a superarla a finales de 2021 a través de la inmunización, tal cual es el objetivo del Plan Nacional de Vacunación; sin embargo, la aparición de nuevas variantes nos representa nuevos retos que tenemos la confianza de superarlos con las vacunas, que por fortuna han demostrado tener efectividad. Es posible que el covid-19 se mantenga en el futuro como una endemia, es decir, una enfermedad de moderado impacto que se mantenga a lo largo del tiempo.



¿Cree que estamos muy cerca de superar la grave emergencia?



Hoy, gracias a la vacunación, tenemos la esperanza de superar esta difícil pandemia. Además, está la capacidad instalada en unidades de cuidados intensivos (UCI) que suman más de 13.000 camas a lo largo y ancho del país, la capacidad de diagnóstico con 186 laboratorios de salud pública y la capacidad de 120.000 pruebas diarias. Todo eso, más el compromiso de la ciudadanía con las medidas y la vacunación, nos permiten pensar que estamos cerca.

¿Existe alguna gran diferencia entre las vacunas?



Más que diferencias, hay grandes similitudes, todas previenen la muerte y la enfermedad grave por covid-19.



¿Qué opinión tiene de AstraZeneca?



La vacuna de Oxford/AstraZeneca tiene una alta seguridad y eficacia, así lo han respaldado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el Invima. Adicionalmente, varios países han depositado confianza en esta vacuna en sus planes de vacunación. Tal es el caso del Reino Unido, que ha aplicado más de 20 millones de vacunas de Oxford/AstraZeneca a su población y 135 países más la están administrando



En Estados Unidos la pandemia hoy está afectando gravemente a los niños...



La población con menos riesgo frente al covid-19 es la población joven. Ahora vemos más niños y adolescentes con la enfermedad porque hasta ahora salen a la calle, que es donde circula el virus, antes habían permanecido en sus hogares.

¿Las mujeres en estado de embarazo pueden vacunarse?



Ya el Invima autorizó el uso de la vacuna Pfizer en mujeres gestantes. Nosotros ya estamos realizando el acopio y la destinación de vacunación para esta población. En este fin de semana estamos en una vacunatón para inmunizar a las mujeres después de la semana 12 de gestación y hasta el día 40 postparto.



¿Se vacunarán jóvenes entre 12 y 17 años?



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la vacuna de Moderna, también adquirida por Colombia, para jóvenes de 12 a 17 años, por lo cual podremos nosotros también estudiar esta posibilidad.



El exministro Germán Vargas lo califico a usted como ‘paquetazo’. ¿Cuál es su opinión?



He sido un ministro que siempre ha basado sus decisiones en aspectos técnicos bajo evidencia y que no se deja provocar por el ambiente político. La pandemia requiere de decisiones, que no tienen que gustar a todos, y difiero de esas apreciaciones.

Después del ataque de Vargas en su contra, ¿seguirá en Cambio Radical?



Pertenezco a mi país, por el cual he dejado hasta mi último aliento para guiarlo de la mejor manera en un tema tan complejo como lo es el manejo de una pandemia. También a un gobierno que ha respondido evitando muertes y daños sociales por la pandemia, eso es lo importante.



El presidente Duque, después de la andanada de Germán Vargas contra usted, formuló una declaración reafirmando su irrestricto apoyo a su gestión. ¿Cómo recibió el gran espaldarazo del Presidente?



Como un gesto de grandeza del Presidente y un respaldo a la labor realizada.



¿Cree que el ataque político contra usted lo “atornilló” en el cargo?



Los cargos públicos son de libre nombramiento y remoción. No me atornillo a ningún puesto; por siempre ha primado en mí el interés por sacar adelante las tareas encomendadas en beneficio de la salud de todos los colombianos.

¿Cree que los momentos de emergencia por la escasez de UCI está superada?



Sí. Logramos pasar de 5.346 camas al comienzo de la pandemia a 13.009 camas a la fecha, un crecimiento exponencial e histórico que permitió atender a la población. Actualmente, con corte al 22 de julio de 2021, tenemos una ocupación UCI país del 73,86 %, lo que nos permite atender la situación actual.



¿Qué piensa usted sobre el fallo de la Corte Constitucional que dio vía libe a la eutanasia, inclusive para pacientes no terminales?



No hay una orden ejecutiva para el Ministerio y el llamado al Congreso es muy importante. El fallo reconoce dos condiciones ya conocidas: autonomía y sufrimiento, y se aleja del concepto de proximidad a la muerte, dando prevalencia a la condición subjetiva de sufrimiento. Pudiéramos decir que es un cambio de fondo que requiere ser revisado en detalle para garantizar el balance entre cuidado y libertades. En concepto del Ministerio, la clasificación de no terminalidad implica un riesgo importante para los médicos que hagan parte de la decisión.



¿Es usted partidario en la defensa del derecho a morir?



Es una discusión muy compleja donde hay diferentes actores con posiciones muy respetables.



YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO