Vacunación: ¿Qué pasa si hay retrasos entre primera y segunda dosis?

En este momento, miles de personas en Colombia que recibieron su primera dosis de Sinovac en marzo y abril están a la espera de la segunda, que debía aplicarse a los 28 días.

La razón de esto es que la compañía farmacéutica china ha tenido problemas con los envíos de las dosis y un lote de 500.000 que se esperaba a comienzos de mes llegó el 11 de abril. Y un segundo de un millón se espera para el próximo 27.



Con esas dosis que están por llegar se espera completar los esquemas de quienes aun no reciben las segundas dosis en todo el territorio nacional y que en su mayoría son personas mayores de 70 años.



La duda que surge es, ¿este tiempo de más entre la primera y la segunda dosis afecta la efectividad de la vacuna?



Frente a estas inquietudes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez indicó que en los estudios de fase III de todas las vacunas se hicieron análisis con tiempos realmente cortos para la aplicación de la segunda dosis. “Esto para lograr una evidencia científica que permitiera establecer cuál sería la tasa de crecimiento de inmunidad entre la primera aplicación y la segunda dosis”, explicó.



Se reconoce que usualmente lo estudios de fase III de vacunas son más largos, realmente duran años y en estos estudios se prueban diferentes tiempos para la aplicación de la segunda dosis.



Como no había el tiempo dada la emergencia sanitaria que representa el covid-19 para el mundo, “la prescripción inicial habla usualmente de 21 a 30 días para la segunda dosis”, formuló Ruiz, añadiendo que en la medida en que se ha venido aplicando vacunas en el mundo, se han hecho otros estudios que muestran cómo crece la inmunidad con más días entre la primera y segunda dosis.



“Se ha llegado a conclusiones, como por ejemplo, que para la vacuna de AstraZeneca el mejor tiempo de aplicación para segundas dosis ya no es de 30 días, sino de tres meses”, dijo el ministro. “Hay países como Canadá o Reino Unido que han postergado hasta cuatro meses la segunda dosis”, añadió.



Con esto, el jefe de la cartera de Salud dio un mensaje tranquilizador a los colombianos señalando que el tiempo que se atrase la segunda dosis en 15 o hasta un mes, no es crítico.



“Vamos a estar sujetos a esas eventualidades en las cuales no se nos dé esa aplicación en el tiempo específico”, advirtió el alto funcionario, puntualizando que en el caso del millón de las vacunas de Sinovac próximas a llegar, se cubrirá la totalidad de segundas dosis que estaban pendientes de programación.



