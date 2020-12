Minsalud anuncia impugnación a tutela que revivió pruebas a viajeros

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró este jueves que hay una “imposibilidad” para cumplir el fallo de tutela que ordena solicitar pruebas PCR a viajeros internacionales que ingresen al país y, en ese sentido, afirmó que “lo que procederá ahora será la radicación de la impugnación del fallo y continuará el proceso”.

Ruiz indicó que cumplir el fallo “no es viable porque tiene efectos económicos y de salud, principalmente”.



Se refirió también al incidente de desacato que podría enfrentar por no dar cumplimiento al recurso. “Un desacato es una actitud manifiesta de mala voluntad, de negligencia, de buscar entorpecer o a conciencia engañar a la justicia y esta no es nuestra situación. La nuestra es la imposibilidad desde el punto de vista sanitario y de defensa de la salud pública de este país de poder aplicar un fallo que nos genera una situación extrema frente a la política de salud pública”, manifestó.



Ruiz argumentó que Colombia lleva diez meses en condiciones fuertes para contener la pandemia. “Una medida de cuarentena a 120.000 personas que viajan cada mes, implica efectos en salud mental y tranquilidad pública. Los colombianos tenemos un nivel de agotamiento en este sentido”, dijo.



“Hemos sido respetuosos de las órdenes y acatado cientos de tutelas, respetando el orden institucional”, indicó y señaló que este caso es una situación compleja: “Particularmente en la tercera orden limita la capacidad como autoridad de la salud pública frente al ejercicio de la emergencia sanitaria ligando el tema entre imposición de pruebas y culminación de la emergencia, lo que hace que no podamos desarrollar la gradualidad que hemos venido dando”.



“El debate crítico es hasta dónde los derechos individuales en un ámbito de

una pandemia podrían tener limitaciones, cómo compite el derecho a la salud

con el del trabajo y la movilización. Eso entra en el ámbito de la salud pública,

la cual comprende intervenciones colectivas, políticas orientadas a toda la

población”, agregó.



Más allá del fallo, manifestó, el tema que complica es la limitación de la

capacidad de autoridad sanitaria para mantener una estrategia integral en un

tema complicado como lo es una pandemia.



En comparación con otros países que solicitan la prueba, argumentó el jefe de

la cartera de la Salud, “la situación epidemiológica es diversa”. "Colombia ha tenido una extensión del contagio con una curva aplanada, mientras en Europa, por ejemplo, se dan picos y hay países que tienen afectaciones diferenciales muy grandes y las frontera son porosas”, remató.

