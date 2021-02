¿Qué pasó exactamente con las vacunas que no se pueden usar en Tolima?

El Ministerio de Salud explicó en un comunicado qué ocurrió con las 5.767 vacunas de Sinovac contra el covid-19 que llegaron el miércoles al Tolima y que por el momento no se podrán usar.

El jueves en la noche el secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, reveló que el proceso de vacunación en este departamento debía suspenderse por orden del Ministerio de Salud.



“El proceso de vacunación que se tenía previsto para este fin de semana con la vacuna de Sinovac queda suspendido por una orden directa del Ministerio de Salud que manifiesta que las dosis enviadas en 24 de febrero presentaron una pequeña desviación de la curva de temperatura”, afirmó Bolívar.



El funcionario señaló que, de acuerdo con la orden del Ministerio, estas vacunas deben ponerse en cuarentena hasta tanto se confirme con la propia farmacéutica Sinovac si pueden usarse o no.



El Ministerio de Salud explica que este jueves, durante la revisión de los registros de los dispositivos que van dentro de las cajas, que permiten monitorear constantemente la temperatura del contenido, “se detectó un leve aumento de la temperatura por encima de la recomendada por el fabricante para el transporte”.



“Durante el transporte de la vacuna hacia el departamento de Tolima, la temperatura estuvo de 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero, entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, la temperatura alcanzó a llegar a 9,3 ° C, es decir 1,3°C por encima de la temperatura recomendada para el transporte por espacio de una hora y 25 minutos”, indicó la cartera.



Este transporte, valga aclarar, se hizo vía terrestre y la suspensión del uso de estas vacunas se hizo de forma preventiva. Y si bien Bolívar informó que el departamento ya tenía 25 municipios certificados para arrancar con la inmunización, dijo estar a la espera de los lineamientos del Ministerio y ver la posibilidad de la posible llegada de nuevas dosis.



El Ministerio, no obstante, señaló que el caso ya está en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que dio inicio a la evaluación de lo sucedido y este mismo viernes emitirá el concepto sobre el uso de estos productos.



Leonardo Arregocés, director de Medicamentos del Ministerio de Salud, explicó que con los datos que se cuentan sobre la estabilidad de esta vacuna se infiere que el producto es estable y no sufrió ningún daño, ya que los estudios muestran que el biológico mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25°C hasta por 14 días.



En este caso, agregó el funcionario, “el Invima, desde el año 2017, cuenta con un procedimiento para la evaluación de las situaciones en las que se han perdido las condiciones de almacenamiento y transporte. En este contexto es el Invima quien procederá a hacer la evaluación el caso y dar la orden de liberación del lote según los hallazgos”.



Vacunación suspendida

Cabe recordar que la semana pasada Tolima recibió 1.344 dosis del primer lote de 50.000 que llegó al país, 1.343 de las cuales logró aplicar efectivamente en cuatro días, de sábado a domingo en trabajadores de la salud de primera línea.



De hecho, Tolima no sumó nuevas dosis aplicadas en el reporte nacional que envía todas las tardes el Ministerio de Salud y sigue apareciendo con las mismas 1.343 desde el martes.



Las 5.767 dosis de Sinovac se iban a usar, justamente, para reactivar la vacunación. Estas llegaron el miércoles a Ibagué y representan el total de las asignadas por el Ministerio de Salud del lote de 192.000 de este fármaco chino. El 53 por ciento de ellas estaban destinadas para trabajadores de la salud de primera línea de atención de pacientes covid-19 en diversos municipios del Tolima y el 47 por ciento era para las personas mayores de 80 años ubicadas en centros de larga estancia.



Según el secretario de salud departamental, la vacunación continuará este fin de semana con 1.032 dosis que hacen parte del segundo lote de 50.000 de Pfizer y se distribuirán entre el talento humano en salud priorizado una vez lleguen los diluyentes necesarios para su aplicación, que se esperan este viernes.

UNIDAD DE SALUD