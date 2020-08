Gobierno responde pregunta del millón: por qué menos pruebas de covid

En los últimos días se han venido reportando una disminución en las pruebas diagnosticas por PCR y un moderado crecimiento en las de antígenos para la detección del Sars-Cov2 (covid-19) en Colombia. De hecho, desde el 14 de agosto (día en que se alcanzó el récord de 41.434) el país no hace más de 40.000 diarias y el promedio de los últimos días ha estado cercano a las 30.000 PCR.

Eso contrasta con la capacidad diaria máxima declarada por más de 100 laboratorios, que podrían hacer 54.681 pruebas PCR.



El tema, que ha generado inquietud, ya había sido abordado por un análisis de EL TIEMPO, en el que expertos en salud pública alertaban sobre la caída en este indicador justo en momentos en que el país atraviesa el pico de contagios. Pero ahora el Ministerio de Salud se pronuncia oficialmente sobre esta situación.



El viceministro Luis Alexander Moscoso Osorio explicó que esto se debe, en primera medida, a que en diferentes territorios la demanda por servicios de salud está disminuyendo, tales como hospitalización o unidades de cuidado intensivo (UCI).



“Hace unas semanas en un día alto de pandemia podíamos tener 163 ingresos a UCI confirmados, hoy tenemos alrededor de 63. Estas disminuciones significan que hay menos personas a las cuales se les puede tomar la prueba y la cadena de contactos son menores”, explicó Moscoso, añadiendo que esta situación limita una parte la cantidad.



En segundo lugar, recordó que Colombia a mediados de agosto cambió de modelo y decidió no tomar segunda muestras a los casos positivos sino dar de alta por ausencia de síntomas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y asimismo, realizar únicamente la prueba a un miembro del grupo familiar sospechoso para covid-19 aislando al resto de la familia. “Eso ha disminuido el número de pruebas por un grupo familiar y ha favorecido el aislamiento”, añadió el viceministro de salud.



Una tercera razón que dio es que se venían haciendo testeos masivos en lugares específicos, por ejemplo, a la entrada del metro de Medellín, pero donde se daban positividades bajas. “Por lo cual se ajustaron esos protocolos con el fin de llegar a zonas donde hay más contagios y se puede ubicar a las personas. Eso redujo el testeo territorial”, dijo.



Por último, Moscoso explicó que una cuarta razón por la cual han disminuido las pruebas es que en los fines de semana el talento humano en salud es menor. “Esto hace que los resultados sean menos los fines de semana y que antes no se notaba porque había un proceso de pruebas represadas que hacía que sábados y domingos se leyeren pruebas de días anteriores, hoy estamos al día”.



En su declaración pública, el viceministro afirmó igualmente que si bien no se ha identificado que las EPS no quieran realizar pruebas, no se descarta que alguna pudiese tener dificultades. “Pero tengamos en cuenta que para un asegurador en más costo-efectivo hacerle una prueba a un paciente a que llegue a una UCI. Entonces el objetivo no es económico”.



En el mismo sentido añadió que se está cambiando toda la metodología de pruebas y se están incorporando nuevas cadenas de contactos cercanos para aumentar el número de personas de riesgo y recordar que nunca ha sido política tomar a asintomáticos sino aislarlos, porque estos tienen una ventana muy pequeña.



"Por todo esto, hay que hacer testeo de riesgo y organizado, por eso se está

trabajando en ampliar los grupos de riesgo. El 1 de septiembre se entra a la

estrategia PRASS con mucho orden territorial y apoyo de la Nación. Eso va a hacer

que telefónicamente ubiquemos una cadena de contactos mucho más larga y

volvamos a crecer en el número de pruebas”, advirtió.



De esta manera se tiene la perspectiva que Colombia llegue a 50 mil pruebas diarias entre PCR y antígenos, el cual es el grado de testeo que se ha calculado de acuerdo a la población, cada vez con una menor positividad porque las curvas vienen en una fase de descenso.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.