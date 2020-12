Minsalud dice que por ahora no pedirá pruebas PCR para entrar al país

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, le respondió este martes al juez 11 administrativo de Bogotá, que a través de una tutela le ordenó a la cartera volver a exigir certificados de prueba PCR negativas a todos los viajeros como requisito de ingreso al país. Este tamizaje había sido levantado por el Gobierno dado que “no resultaba necesario en el actual contexto de la pandemia del covid-19”.

“Inicialmente tuvimos una fase de contención donde tenía sentido limitar la entrada de viajeros, pero desde hace tiempo ya nos encontramos en una fase de mitigación en la cual los niveles de contagio del país son similares a las de otros países con los cuales Colombia tiene intercambio comercial de turismo y demás”, explicó.



Bajo dicha consideración, Ruiz insistió que una medida como la que se impone no puede ser tenida en cuenta para un tiempo indefinido ni tiene sentido limitar la actividad aérea, así como el derecho de la movilización de las personas.



(En contexto: Exigencia de prueba negativa a viajeros, un debate que no aterriza)



Por eso Ruiz le “hace una solicitud especial” al juez, en el sentido de aclarar varios temas que se desprenden del fallo. “Hasta tanto el juez no aclare con criterios epidemiológicos estas preguntas, la gente no necesita la prueba PCR para ingresar a Colombia”, aclara el ministro.



“Primero, que por favor aclare cuál es la consideración del tiempo bajo el cual nos plantea que debería tener esta medida. Y segundo, bajo qué criterios epidemiológicos lo hace -porque una pandemia como en la que nos encontramos se maneja bajo fundamentos epidemiológicos-”, dijo Ruiz.



Luego, el Ministerio pregunta qué tipo de prueba PCR es la que se debe exigir “porque en Colombia hemos seguido un protocolo, pero en el mundo hay otra serie de protocolos que el país ha rechazado por no ser tan sensibles ni específicos como el que estamos usando”.



(Tal vez le interese: Los niños, los grandes olvidados en la epidemia de VIH)



Por último, el jefe de la cartera le dice al juez que la aplicación inmediata de la medida “es imposible dado que hay personas que vienen viajando y no tienen el tiempo ni el lugar para hacerse la prueba”. “De manera que tal consideración no es posible, incluso desde el punto de vista del procedimiento legal, no vamos a exigir la prueba hasta tanto el juez no haga la respectiva aclaración a las preguntas que le estamos enviando”, indicó Ruiz.



“Por ahora simplemente estamos pidiéndole al juez que nos haga la aclaración, nosotros esperamos y tenemos la esperanza de que haya una consideración, que se mire esto bajo argumentos técnicos y con eso poder saber qué medidas tomar en el futuro”, concluyó.



En ese sentido, Ruiz insistió que el fallo de tutela que exige la prueba PCR no está aún en firme hasta tanto no se resuelvan las inquietudes planteadas al juez.



(Además: Mayoría de la población colombiana recibiría vacuna covid en el 2022)

UNIDAD DE SALUD

También le recomendamos:

-Abecé de las medidas y restricciones para Navidad y Año Nuevo



-Moderna pide permiso en EE. UU. y Europa para su vacuna de covid-19



-La formación del personal de la salud: clave ahora y siempre



-Europa decide sobre primera vacuna covid-19 antes del 29 de diciembre