Ministerio de Salud descarta presencia de coronavirus en Colombia

En la noche de este miércoles el Ministerio de Salud descartó la presencia del coronavirus en Colombia.



Las autoridades de salud del país difundieron el parte de tranquilidad luego de que un ciudadano chino procedente de Turquía presentara síntomas que obligaron a tomar medidas preventivas.



El virus ha dejado 17 muertos en China.

"Después de los análisis que hizo el Instituto Nacional de Salud se determinó que no tenía coronavirus y sí presentaba influenza tipo B", aseguró la entidad.



El hombre estuvo en observación en la Clínica Colombia, en Bogotá, y los resultados muestran que los síntomas respiratorios no se deben al virus de Wuham.



Sin embargo, el Ministerio recomienda a los viajeros que tienen como destino Asía que acudan al servicio de salud si llegan a sentirse enfermos durante y después del viaje.



Además, dio estas recomendaciones:



-Lavado de manos frecuente (siempre que llegue de la calle).



-Si tiene algún síntoma de resfrío use tapabocas.



-Si esta con personas con gripa que no están usando tapabocas, úselo usted.



-Cúbrase la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar.



-Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre, cúbrase usted boca y nariz con la mano mientras se aleja.



- Tenga las oficinas y salones con ventilación, ventana abierta.



ELTIEMPO.COM