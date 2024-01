'Se vienen en contra, no nos dejan gobernar': minsalud sobre la Corte Constitucional

Frente a las polémicas que se han presentado en las últimas semanas sobre el rumbo que está teniendo el sistema de salud en Colombia, y cómo se está de desarrollando su respectiva reforma, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, arremetió contra la Corte Constitucional argumentando que "se nos vino en contra la Corte, nos tumban las regalías... Por qué no nos dejan gobernar".



Siga leyendo: (EPS responden a demanda de Minsalud: culpan de su situación financiera a la UPC).

Jaramillo señaló en medio de una rueda de prensa que "ahora, cuando decimos que no alcanza la plata, hagamos una reforma tributaria y comencemos a tributar por la salud, ahora si no se puede".

Agregó que este Gobierno es el que más ha invertido en salud, pero que al momento de pedir una tributaria por la salud, no cuenta con el apoyo.



Lea también: (Adres alerta que estarían estafando a alcaldes con 'devolución de recursos en salud').

"Afortunadamente acogiéndonos a la constitución y la ley, ahí vamos", declaró el ministro Jaramillo.

Asimismo, sobre las presunciones que vienen de distintos sectores sobre que "se está haciendo la reforma por la parte de atrás", sugirió en medio de la rueda de prensa que no es cierto.



Le puede interesar: (Minsalud responde a cuestionamientos de las EPS ante aumento de la UPC).



"Siguiendo lo que establece la ley vamos a auditar", enfatizó el ministro de Salud, junto con que ninguna EPS cumple con los indicadores que establece la ley.



Hizo alusión a acciones de la Corte Constitucional: "la ley 760, que fue una decisión de la Corte, no la cumplimos, si todo esto lo hubiésemos cumplido no necesitaríamos una reforma".

Más noticias aquí