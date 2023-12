Minsalud responde señalamientos de la Procuraduría por insuficiencia de la UPC

El Ministerio de Salud respondió por medio de un documento firmado por el ministro de Salud encargado, Rodolfo Enrique Salas, con fecha del 26 de diciembre, a los pronunciamientos de la Procuraduría sobre la insuficiencia de la UPC y los recursos no girados a las EPS.



En la carta, Salas contrargumentó la falta de fondos para el Plan de Beneficios en Salud (PBS), y negó cualquier riesgo financiero en el sistema de salud colombiano.



Como respuesta a la procuradora delegada para los asuntos del trabajo y seguridad social, Diana Margarita Ojeda, el Minsalud señaló que no existe una insuficiencia de la UPC, es decir, la plata que gira el Estado a las EPS por la atención de cada afiliado, y sostuvo que no ha girado los recursos de presupuestos máximos, que son los recursos con lo que se paga aquello que no pertenece al Plan de Beneficios en Salud (PBS), que hacen parte de los meses de noviembre y diciembre.



La procuradora Ojeda escribió al Minsalud que "las EPS han reiterado el alto riesgo en el que se encuentra el aseguramiento en salud con ocasión de la insuficiencia de la UPC asociada al aumento del gasto en salud. Son varios los estudios y análisis técnicos que las aseguradoras han dispuesto dirigidos a sustentar que los recursos asignados para el aseguramiento no son suficientes para garantizar la obertura del Plan de Beneficios en Salud de la población afiliada con un aumento exponencial en la curva de riesgo financiero".



Además, enfatizó que “en atención a lo descrito, la Procuraduría General de la Nación le pone de presente la gravedad de sus actuaciones, con lo cual se está afectando y destruyendo el sistema”.



Frente a las afirmaciones de la Procuraduría, el documento firmado por Minsalud enfatizó que “dichas aseveraciones carecen de sustento técnico, financiero y jurídico que demuestren el supuesto riesgo financiero en el que se encuentra el sistema de salud colombiano y, mucho menos, que esta cartera ministerial está afectando y destruyendo el sistema, lo cual no solo es falaz e irresponsable, sino que también genera un prejuzgamiento en asuntos posteriores disciplinarios”.



También subrayó que le parece poco común que la Procuraduría General de la Nación haya basado sus señalamientos y peticiones exclusivamente con las cifras y pronunciamientos presentados por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que según data el documento, es la “agremiación que representa intereses de carácter particular, y no fuentes instituciones y oficiales”.

Sumado a esto, el documento resaltó el Informe Técnico de la Contraloría General de la República, que fue comunicado mediante una rueda de prensa a la opinión pública el pasado 21 de diciembre, donde el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga aseguró que “no hay riesgo de liquidez del sistema”.



Y agregó que “bajo el modelo jurídicamente vigente no existe hoy posibilidad de que las EPS nieguen la prestación del servicio de salud “no existe hoy posibilidad de que las EPS nieguen la prestación del servicio de salud, la atención de salud y la prestación de asistencia médica a todos los colombianos”.



Otro punto que enfatizó el documento fue que durante los meses de agosto y septiembre se hicieron mesas técnicas con las diferentes EPS donde se trataron las diversas preocupaciones frente a la situación financiera que atraviesan estas.



El documento señaló que "en un análisis realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social presentado a principio del mes de diciembre de 2023, después de realizar extensas explicaciones sobre los procesos de cada una de las hipótesis o supuestos planteados por las diferentes EPS", llegaron a varias conclusiones en la que resalta que "no hay evidencia sobre la insuficiencia de la UPC".

