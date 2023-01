Cerca de mil millones de personas de países de renta baja y media-baja, es decir, 1 de cada 8 habitantes del planeta, reciben atención sanitaria en centros que carecen de un suministro eléctrico fiable, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y Sustainable Energy for All (SEforAll).



El informe, publicado este sábado, apunta que el acceso a la electricidad "es fundamental para la prestación de una atención sanitaria de calidad, desde el parto hasta la gestión de emergencias como infartos, o la vacunación para salvar vidas". "Sin electricidad fiable en todos los centros sanitarios, no se podrá alcanzar la Cobertura Sanitaria Universal", insiste al respecto.



El informe presenta los datos más recientes sobre la electrificación de los centros sanitarios en los países de ingresos bajos y medios. También proyecta las inversiones necesarias para lograr una electrificación adecuada y fiable en la atención sanitaria.



"El acceso a la electricidad en los centros sanitarios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Invertir en energía fiable, limpia y sostenible para los centros sanitarios no solo es crucial para la preparación ante una pandemia, sino que también es muy necesario para lograr la cobertura sanitaria universal, así como para aumentar la resiliencia y la adaptación al clima", ha comentado la subdirectora general interina de la OMS para Poblaciones más Saludables, la española Maria Neira.



La electricidad es necesaria para alimentar los dispositivos más básicos (desde las luces y los equipos de comunicaciones hasta la refrigeración, o los aparatos que miden las constantes vitales como los latidos del corazón y la presión arterial) y es fundamental tanto para los procedimientos rutinarios como para los de emergencia.



Sin embargo, según el informe, en los países del sur de Asia y del África subsahariana, más de uno de cada diez centros de salud carece de acceso a la electricidad, mientras que en la mitad de los centros del África subsahariana la energía no es fiable.

aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo disponen de instalaciones sanitarias sin un suministro fiable de electricidad, o sin electricidad en absoluto. Foto: iStock

Aunque en los últimos años se ha avanzado en la electrificación de los centros sanitarios, aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo disponen de instalaciones sanitarias sin un suministro fiable de electricidad, o sin electricidad en absoluto. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra se aproxima a las poblaciones de Estados Unidos, Indonesia, Pakistán y Alemania juntas.



Las disparidades en el acceso a la electricidad dentro de los países también son notables. Los centros de Atención Primaria y las instalaciones sanitarias rurales tienen muchas menos probabilidades de disponer de electricidad que los hospitales y las instalaciones de las zonas urbanas.



Según el informe, el acceso a la electricidad es uno de los principales facilitadores de la Cobertura Sanitaria Universal, por lo que la electrificación de las instalaciones sanitarias "debe considerarse una prioridad absoluta del desarrollo que requiere un mayor apoyo e inversiones por parte de los gobiernos, los socios para el desarrollo y las organizaciones de financiación y desarrollo".



Según un análisis de necesidades del Banco Mundial incluido en el informe, casi dos tercios (64%) de los centros sanitarios de los países de ingresos bajos y medios requieren algún tipo de intervención urgente (por ejemplo, una nueva conexión eléctrica o un sistema de energía de reserva), y se necesitan urgentemente unos 4.900 millones de dólares (4.528 millones de euros) para que alcancen un nivel mínimo de electrificación.

